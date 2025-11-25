Fascinantna monografija pošastnega terorja

V zadnjih dveh desetletjih je bilo objavljenih veliko knjig in pričevanj o obdobju velikih čistk v letih 1937 in 1938, vendar tako obsežne, vsestranske in v vseh pogledih fascinantne, kot je Schlöglova, še ni bilo. »Še nikoli nisem močneje občutil nezadostnosti jezika kakor ob predočanju pošastnih dogodkov tega časa,« je poudaril avtor. Kar glede na zares monstruozno obdobje in povsem iracionalen brezkompromisni teror lahko tudi drži, vendar ni dvoma, da je tovrstne zadrege rešil zares mojstrsko.