FOTO:Fenomen ustaštva z italijanske perspektive

Nedavno je v prevodu Andreja Pozniča pri založbi Ciceron izšla knjiga italijanskih avtorjev Pina Adriana in Giorgia Cingolanija Nacionalizem in nasilje s podnaslovom Pavelić in ustaški terorizem od začetkov fašizma do hladne vojne. Obsežno delo prinaša temeljit vpogled v delovanje tega ekstremističnega gibanja.Avtorja sta se dela lotila predvsem s svoje, italijanske perspektive, saj je italijanski fašizem močno vplival na zgodovino 20. stoletja in drugo svetovno vojno, ki je sledila porastu skrajnega nacionalizma. V knjigi trdita, da je italijanska vlada, še posebej tista fašistična, potrošila vrtoglave vsote denarja za ...