Festival Conrad, Krakov: Spodbujanje paradoksov in miselne avtonomije

Kdor se je kdaj mudil v Krakovu, ve, da mesto poleg srednjeveških trgov in cmočkov močno zaznamuje tudi literatura. Je namreč dom enega največjih literarnih festivalov v Evropi, Conrad Festivala, ki na Poljsko vsako jesen privabi velika imena svetovne literature – od Orhana Pamuka in Svetlane Aleksijevič do Paula Austerja in Georgija Gospodinova. Kot pravi njegova umetniška vodja Olga Drenda (na fotografiji), nam literatura »omogoča, da na stvari gledamo drugače, da mislimo in preizkušamo tudi tisto, kar se na prvi pogled zdi nepraktično. Živimo v zelo pragmatičnem času, dolgočasno praktičnem, zato je treba izkoristiti vse potenciale, ki jih ponuja knjiga, vse, kar lahko da nam in naši domišljiji.«