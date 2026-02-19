Skupna točka gostov in del letošnje Fabule je (so)odgovornost

S sloganom (So)odgovorni se bo prihodnji teden začel literarni festival Fabula, ki se po besedah glavnega organizatorja, založbe Beletrina, vse bolj vzpostavlja kot razvejena kulturna mreža. Osrednji program bo znova razpet med Ljubljano in Celjem, navzoč bo tudi v Mariboru in drugih partnerskih mestih. V goste tokrat prihajajo avtorji Colum McCann, Jonas Lüscher, Jakuta Alikavazovic, Sergio Ramírez, Marek Torčík, Darian Leader in Philippe Sands.

Z omenjenim sloganom se Fabula vzpostavlja kot festival, ki literature ne razume le kot umetnost, ampak tudi kot prostor mišljenja sveta, je poudaril umetniški vodja Aljaž Koprivnikar in dodal, da oklepaj v geslu označuje »eno od ključnih napetosti našega časa – med posameznikom in skupnostjo, med ranljivostjo in močjo ter med nujnostjo sedanjosti in odgovornostjo do prihodnosti«. Temu izhodišču letošnja edicija programsko sledi z okrepljenim teoretskim fokusom, novimi mednarodnimi partnerstvi (W. Write, CELA, rezidenčni program EFFEA), razširjenimi participativnimi formati ter nadaljnjo decentralizacijo festivala, »ki umešča literaturo v različna mesta in jo vrača v javni prostor dialoga«.

Aljaž Koprivnikar FOTO: Jože Suhadolnik

Literarne in miselne poetike

»Ko govorimo o (so)odgovornosti, zelo preprosto, govorimo o hkratni osebni in skupni odgovornosti do časa, v katerem živimo – do sedanjega trenutka, do spomina na preteklost in do predstave o svetu, kakršnega želimo soustvarjati v prihodnje. Živimo v času izrazitih premikov: demokratični standardi upadajo, število oboroženih konfliktov narašča, javni prostor razprave se krči, kultura pa je vse bolj pod političnimi ali ekonomskimi pritiski. Dovolj je pogledati raznolike sodobne primere – od razkroja demokratičnih standardov v Združenih državah do političnih posegov v kulturne sfere nekaterih srednjeevropskih držav ter vojn in konfliktov, ki zaznamujejo vsakdan številnih regij po svetu – da postane jasno, kako hitro lahko tisto, kar se zdi samoumevno, postane negotovo. Prav zato soodgovornost ni abstrakten moralni pojem, temveč je konkretna drža zavesti: zavedanje, da smo kot posamezniki vedno tudi del skupnosti in da imamo tudi v času negotovosti še vedno možnost – in dolžnost, da se na razmere odzovemo, jih premislimo in se jim, kadar je treba, tudi postavimo nasproti. Prav v tem prostoru zavesti in delovanja se začne (so)odgovornost,« je slogan tokratne Fabule pojasnil Aljaž Koprivnikar.

V tem kontekstu je program zasnovan kot dialog izrazitih literarnih in miselnih poetik, pri čemer po njegovih besedah v dveh različnih registrih posebej izstopata v New Yorku delujoč irski pisatelj Colum McCann ter pravnik, mislec in zagovornik človekovih pravic Philippe Sands, ki bo poleg Dariana Leaderja del Fabule v teoriji. »McCann kot eden od ključnih sodobnih pripovedovalcev subtilno prepleta intimno in zgodovinsko; v romanu Apeirogon skozi resnično zgodbo izraelskega in palestinskega očeta, ki ju poveže izguba hčera, pokaže, kako lahko literatura vzpostavi prostor poslušanja tam, kjer politični diskurz odpove,« je razložil Koprivnikar. »Sands na drugi strani deluje na presečišču prava, zgodovine in literature: v delu Vrnitev v Lemberg razgrinja genezo pojmov genocid in hudodelstvo zoper človečnost ter razkrije, kako tesno so osebne zgodbe prepletene z nastankom mednarodnega prava. V času, ko se globalni pravni in demokratični okviri vse pogosteje postavljajo pod vprašaj, njegovo pisanje opozarja, da je razumevanje zgodovine vedno tudi oblika odgovornosti. McCann razširja empatijo, Sands pa poglablja zavest o posledicah – skupaj utelešata intelektualni horizont letošnje Fabule.«

Preplet več umetnosti

Tudi drugi osrednji gostje po svoje ustvarjajo prostor razmisleka ter kažejo, da »odgovornost ni ideja, temveč je odnos – do jezika, do drugega in do sveta, ki ga soustvarjamo«. Nikaragvovski pisatelj Sergio Ramírez bo predstavil roman Tongolele ni znal plesati, gost Fabula huba Marek Torčík prvenec Razpad na spomine, francoska pisateljica bosansko-črnogorskih korenin Jakuta Alikavazovic roman Veliki Nikoli več, švicarsko-nemški avtor Jonas Lüscher roman Uročena usojenost, Darian Leader v teoretskem fokusu knjigo Kraja Mona Lize, sklop Fabula Fokus – Balkan pa bo gostil Slavenko Drakulić in Kristiana Novaka, ki bo z nastopom v Celju 26. februarja odprl festival.

Ob tem se, tako Koprivnikar, na treh razstavah posvečajo prepletanju literature z drugimi umetnostmi, tudi fotografijo, s katero se ukvarja fotograf in vizualni umetnik Žan Gašperič, zaslužen za tokratno podobo festivala in oblikovanje naslovnic omenjenih knjig. V Ljubljani bodo v DobriVagi razstavili alternativne knjižne naslovnice, na ogled bo razstava knjižnih ovitkov, nastalih v sodelovanju z dijaki oblikovanja modnega tekstila, ter razstava literarnih portretov, ki jih bo izdelal Fabulin mestni pisar. V času festivala bo namreč v Celju v okviru programskega sklopa Fabula polis potekal umetniški projekt v izvedbi argentinskega umetnika in pisatelja Oxa Malója, avtorja mednarodnega projekta Written Portraits. »Med svojim bivanjem bo hodil po mestnem središču ter s pisalnim strojem ustvarjal literarne portrete ljudi, ki jih bo srečeval v vsakdanjih in festivalskih trenutkih. Nastajali bodo spontani zapisi srečanj, pogovorov in vtisov – drobni literarni dokumenti prisotnosti,« je napovedal Koprivnikar.

Letošnja Fabula, ki se bo sklenila 31. marca, poteka v senci (finančne) krize, v kateri se je znašla založba Beletrina. Z vodstvenih položajev sta se umaknila Mitja Čander in Aleš Šteger, za direktorico je bila imenovana Alma Čaušević Klemenčič. Težave so neizogibno vplivale tudi na organizacijo festivala, toda Aljaž Koprivnikar se za njegovo prihodnost ne boji.

»Prav takšni trenutki razkrijejo, kaj festival v resnici je: skupnost ljudi, ki verjamejo v literaturo kot javno dobro in kot prostor skupnega mišljenja. Prihodnost Fabule kljub izzivom vidim kot svetlo – ne le zaradi novih mednarodnih partnerstev, programskih sklopov in razvojnih projektov, temveč tudi zaradi izjemnega razumevanja in solidarnosti sodelujočih, partnerjev in gostov. Vsem sem iskreno hvaležen, saj so se v zadnjem času žal pojavljale zahtevnejše okoliščine, ki pa jih vodstvo Beletrine zdaj aktivno rešuje z jasno zavezanostjo stabilizaciji razmer. Prav to – skupna odgovornost, dialog in zaupanje – je morda najmočnejši dokaz, da Fabula ni odvisna zgolj od okoliščin, temveč predvsem od ljudi, ki jo soustvarjajo.«