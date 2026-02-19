  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Skupna točka gostov in del letošnje Fabule je (so)odgovornost

    Umetniški vodja Fabule Aljaž Koprivnikar je napovedal osrednji in spremljevalni program; kljub izzivom založbe Beletrina vidi svetlo prihodnost festivala.
    Lani je festival odprla pisateljica Sharon Dodua Otoo, najprej v Celju, nato še v Ljubljani. FOTO: arhiv Fabule/Beletrina
    Galerija
    Lani je festival odprla pisateljica Sharon Dodua Otoo, najprej v Celju, nato še v Ljubljani. FOTO: arhiv Fabule/Beletrina
    Nina Gostiša
    19. 2. 2026 | 16:25
    7:17
    A+A-

    S sloganom (So)odgovorni se bo prihodnji teden začel literarni festival Fabula, ki se po besedah glavnega organizatorja, založbe Beletrina, vse bolj vzpostavlja kot razvejena kulturna mreža. Osrednji program bo znova razpet med Ljubljano in Celjem, navzoč bo tudi v Mariboru in drugih partnerskih mestih. V goste tokrat prihajajo avtorji Colum McCann, Jonas Lüscher, Jakuta Alikavazovic, Sergio Ramírez, Marek Torčík, Darian Leader in Philippe Sands.

    Z omenjenim sloganom se Fabula vzpostavlja kot festival, ki literature ne razume le kot umetnost, ampak tudi kot prostor mišljenja sveta, je poudaril umetniški vodja Aljaž Koprivnikar in dodal, da oklepaj v geslu označuje »eno od ključnih napetosti našega časa – med posameznikom in skupnostjo, med ranljivostjo in močjo ter med nujnostjo sedanjosti in odgovornostjo do prihodnosti«. Temu izhodišču letošnja edicija programsko sledi z okrepljenim teoretskim fokusom, novimi mednarodnimi partnerstvi (W. Write, CELA, rezidenčni program EFFEA), razširjenimi participativnimi formati ter nadaljnjo decentralizacijo festivala, »ki umešča literaturo v različna mesta in jo vrača v javni prostor dialoga«.

    Aljaž Koprivnikar FOTO: Jože Suhadolnik
    Aljaž Koprivnikar FOTO: Jože Suhadolnik

    Literarne in miselne poetike

    »Ko govorimo o (so)odgovornosti, zelo preprosto, govorimo o hkratni osebni in skupni odgovornosti do časa, v katerem živimo – do sedanjega trenutka, do spomina na preteklost in do predstave o svetu, kakršnega želimo soustvarjati v prihodnje. Živimo v času izrazitih premikov: demokratični standardi upadajo, število oboroženih konfliktov narašča, javni prostor razprave se krči, kultura pa je vse bolj pod političnimi ali ekonomskimi pritiski. Dovolj je pogledati raznolike sodobne primere – od razkroja demokratičnih standardov v Združenih državah do političnih posegov v kulturne sfere nekaterih srednjeevropskih držav ter vojn in konfliktov, ki zaznamujejo vsakdan številnih regij po svetu – da postane jasno, kako hitro lahko tisto, kar se zdi samoumevno, postane negotovo. Prav zato soodgovornost ni abstrakten moralni pojem, temveč je konkretna drža zavesti: zavedanje, da smo kot posamezniki vedno tudi del skupnosti in da imamo tudi v času negotovosti še vedno možnost – in dolžnost, da se na razmere odzovemo, jih premislimo in se jim, kadar je treba, tudi postavimo nasproti. Prav v tem prostoru zavesti in delovanja se začne (so)odgovornost,« je slogan tokratne Fabule pojasnil Aljaž Koprivnikar.

    image_alt
    Obsodba molka o vojni v Gazi

    V tem kontekstu je program zasnovan kot dialog izrazitih literarnih in miselnih poetik, pri čemer po njegovih besedah v dveh različnih registrih posebej izstopata v New Yorku delujoč irski pisatelj Colum McCann ter pravnik, mislec in zagovornik človekovih pravic Philippe Sands, ki bo poleg Dariana Leaderja del Fabule v teoriji. »McCann kot eden od ključnih sodobnih pripovedovalcev subtilno prepleta intimno in zgodovinsko; v romanu Apeirogon skozi resnično zgodbo izraelskega in palestinskega očeta, ki ju poveže izguba hčera, pokaže, kako lahko literatura vzpostavi prostor poslušanja tam, kjer politični diskurz odpove,« je razložil Koprivnikar. »Sands na drugi strani deluje na presečišču prava, zgodovine in literature: v delu Vrnitev v Lemberg razgrinja genezo pojmov genocid in hudodelstvo zoper človečnost ter razkrije, kako tesno so osebne zgodbe prepletene z nastankom mednarodnega prava. V času, ko se globalni pravni in demokratični okviri vse pogosteje postavljajo pod vprašaj, njegovo pisanje opozarja, da je razumevanje zgodovine vedno tudi oblika odgovornosti. McCann razširja empatijo, Sands pa poglablja zavest o posledicah – skupaj utelešata intelektualni horizont letošnje Fabule

    Preplet več umetnosti

    Tudi drugi osrednji gostje po svoje ustvarjajo prostor razmisleka ter kažejo, da »odgovornost ni ideja, temveč je odnos – do jezika, do drugega in do sveta, ki ga soustvarjamo«. Nikaragvovski pisatelj Sergio Ramírez bo predstavil roman Tongolele ni znal plesati, gost Fabula huba Marek Torčík prvenec Razpad na spomine, francoska pisateljica bosansko-črnogorskih korenin Jakuta Alikavazovic roman Veliki Nikoli več, švicarsko-nemški avtor Jonas Lüscher roman Uročena usojenost, Darian Leader v teoretskem fokusu knjigo Kraja Mona Lize, sklop Fabula Fokus – Balkan pa bo gostil Slavenko Drakulić in Kristiana Novaka, ki bo z nastopom v Celju 26. februarja odprl festival.

    image_alt
    Kristian Novak: »Strah me fascinira kot čustvo, ki radikalno spreminja vedenje ljudi«

    Ob tem se, tako Koprivnikar, na treh razstavah posvečajo prepletanju literature z drugimi umetnostmi, tudi fotografijo, s katero se ukvarja fotograf in vizualni umetnik Žan Gašperič, zaslužen za tokratno podobo festivala in oblikovanje naslovnic omenjenih knjig. V Ljubljani bodo v DobriVagi razstavili alternativne knjižne naslovnice, na ogled bo razstava knjižnih ovitkov, nastalih v sodelovanju z dijaki oblikovanja modnega tekstila, ter razstava literarnih portretov, ki jih bo izdelal Fabulin mestni pisar. V času festivala bo namreč v Celju v okviru programskega sklopa Fabula polis potekal umetniški projekt v izvedbi argentinskega umetnika in pisatelja Oxa Malója, avtorja mednarodnega projekta Written Portraits. »Med svojim bivanjem bo hodil po mestnem središču ter s pisalnim strojem ustvarjal literarne portrete ljudi, ki jih bo srečeval v vsakdanjih in festivalskih trenutkih. Nastajali bodo spontani zapisi srečanj, pogovorov in vtisov – drobni literarni dokumenti prisotnosti,« je napovedal Koprivnikar.

    Letošnja Fabula, ki se bo sklenila 31. marca, poteka v senci (finančne) krize, v kateri se je znašla založba Beletrina. Z vodstvenih položajev sta se umaknila Mitja Čander in Aleš Šteger, za direktorico je bila imenovana Alma Čaušević Klemenčič. Težave so neizogibno vplivale tudi na organizacijo festivala, toda Aljaž Koprivnikar se za njegovo prihodnost ne boji.

    »Prav takšni trenutki razkrijejo, kaj festival v resnici je: skupnost ljudi, ki verjamejo v literaturo kot javno dobro in kot prostor skupnega mišljenja. Prihodnost Fabule kljub izzivom vidim kot svetlo – ne le zaradi novih mednarodnih partnerstev, programskih sklopov in razvojnih projektov, temveč tudi zaradi izjemnega razumevanja in solidarnosti sodelujočih, partnerjev in gostov. Vsem sem iskreno hvaležen, saj so se v zadnjem času žal pojavljale zahtevnejše okoliščine, ki pa jih vodstvo Beletrine zdaj aktivno rešuje z jasno zavezanostjo stabilizaciji razmer. Prav to – skupna odgovornost, dialog in zaupanje – je morda najmočnejši dokaz, da Fabula ni odvisna zgolj od okoliščin, temveč predvsem od ljudi, ki jo soustvarjajo.«

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Oder
    Flisar Komplet

    Družba ne more preseči moralne zrelosti posameznikov

    V graškem gledališču Theater im Keller bodo uprizorili vseh sedemnajst dramskih besedil pisatelja in dramatika Evalda Flisarja.
    Peter Rak 19. 2. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Če te poezija ne zanima, poezijo zanimaš ti

    Dolžnost imamo ne samo do trenutnih bralcev, temveč tudi do literature v najširšem pomenu besede, pravi Helena Zemljič, urednica založbe Goga.
    Pia Prezelj 17. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kemična tveganja

    Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

    V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
    18. 2. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Investicije

    V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

    Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
    Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    literarni festivalFestival FabulaAljaž KoprivnikarZaložba Beletrina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Festival Fabula

    Skupna točka gostov in del letošnje Fabule je (so)odgovornost

    Umetniški vodja Fabule Aljaž Koprivnikar je napovedal osrednji in spremljevalni program; kljub izzivom založbe Beletrina vidi svetlo prihodnost festivala.
    Nina Gostiša 19. 2. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vroča razprava

    Italijani bi prepovedali konjsko meso: Prijateljev se ne jé

    Konjsko meso je tradicionalno del italijanske kuhinje, zlasti v Apuliji, Kampanji, na Siciliji, v Lombardiji, Benečiji in Emiliji-Romanji.
    Peter Zalokar 19. 2. 2026 | 16:24
    Preberite več
    Razno
    Milano - Cortina 2026

    Španci so na to čakali več kot 50 let

    Španija se po letu 1972 veseli prvega zlatega odličja na zimskih olimpijskih igrah.
    19. 2. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naraščanje kriminala

    Švedska bi v zapor pošiljala že 13-letnike

    Trenutno mladoletnike, ki zagrešijo huda kazniva dejanja, namesto v zapor napotijo v prevzgojne ustanove.
    19. 2. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Severna Koreja

    Kim Džong Un: Ko bo to orožje uporabljeno, nihče ne bo mogel računati na božjo zaščito

    Nov severnokorejski lansirnik naj bi bil zmožen izstreliti rakete z jedrskimi glavami, domet ocenjujejo na 400 kilometrov. Dosegle bi celotno Južno Korejo.
    19. 2. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Razno
    Milano - Cortina 2026

    Španci so na to čakali več kot 50 let

    Španija se po letu 1972 veseli prvega zlatega odličja na zimskih olimpijskih igrah.
    19. 2. 2026 | 16:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naraščanje kriminala

    Švedska bi v zapor pošiljala že 13-letnike

    Trenutno mladoletnike, ki zagrešijo huda kazniva dejanja, namesto v zapor napotijo v prevzgojne ustanove.
    19. 2. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Severna Koreja

    Kim Džong Un: Ko bo to orožje uporabljeno, nihče ne bo mogel računati na božjo zaščito

    Nov severnokorejski lansirnik naj bi bil zmožen izstreliti rakete z jedrskimi glavami, domet ocenjujejo na 400 kilometrov. Dosegle bi celotno Južno Korejo.
    19. 2. 2026 | 15:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo