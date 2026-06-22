Festival Versia prinaša čas za upočasnitev, srečanja in poslušanje

Povezave med poezijo in Ptujem ni mogoče preprosto prekiniti, poudarja pobudnica in umetniška vodja novega mednarodnega pesniškega festivala Kristina Kočan.

Ptuj z letošnjim poletjem dobiva nov mednarodni festival poezije Versia, ki nadaljuje tradicijo prepleta poezije in vina (v mestu so pred tem domovali Dnevi poezije in vina), k temu pa pridaja še dia­log. Nastaja v produkciji Zavoda Verzija Ptuj in ob podpori številnih partnerjev. Na njem se bo na več zgodovinskih prizoriščih zvrstilo prek trideset raznovrstnih dogodkov, več o festivalu, ki so ga danes predstavili na Ptuju, pa je za Delo povedala njegova idejna in umetniška vodja Kristina Kočan. Vez med poezijo in Ptujem se je pletla dalj časa. Kako bi jo opisali danes? Ptuj se je poklonil številnim pesnikom, povezanim s tem okoljem, denimo Stanku Vrazu, po katerem je poimenovano tudi osrednje pesniško festivalsko prizorišče. Hkrati pa je to mesto številnih sodobnih pesniških glasov, ki ...