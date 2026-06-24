Fotoutrinki: kresni večer, široki nasmehi in presrečna nagrajenka

Sklepna prireditev priznanja kresnik se je preselila v središče mesta, žirijo je prepričal roman s presunljivo lepim, čistim in mestoma zaklinjajočim jezikom. Prireditev je bila izjemno dobro obiskana.

Tretjič zapored je 7000 evrov vreden kresnik pripadel avtorici – Ajdi Bračič za romaneskni prvenec Kresničevje, ki ga je izdala založba LUD Literatura.

Tudi pot do novega prizorišča podelitve, Švicarije, tako kot na Rožnik vodi navkreber. A je bliže središču mesta, s čimer Delo med drugim želi vzpostaviti tesnejši stik z bralci. FOTO: Jože Suhadolnik

Pestro je bilo tako na prireditvi kot v njenem zakulisju, z glasbenimi točkami pa so na odru nastopili Maroltovke, Irena Preda, Tomaž Zevnik, Janez Dovč, Goran Krmac in Žan Brelih Hatunić. FOTO: Voranc Vogel

Predsednik žirije Igor Bratož v pogovoru z direktorico družbe Delo d. o. o. Natašo Luša, donatorico nagrade. FOTO: Jože Suhadolnik

Vsi nominiranci so prejeli plakete; medtem ko lavreatka prejme 7000 evrov vredno nagrado, pa vsi ostali (z leve: Vesna Lemaić, od Ajde Bračič naprej pa še Agata Tomažič, irena Svetek in Roman Rozina) prejmejo honorar 500 evrov. FOTO: Jože Suhadolnik

V okviru projekta Mlado pero je Delo podelilo tudi nagradi kritičarki Evi Ule in pisateljici Juliji Lukovnjak, ki sta se tako prisrčno objeli. FOTO: Jože Suhadolnik

Eva Ule (levo) bo eno leto pisala honorirane recenzije za Delo in jo bodo mentorirali v Društvu slovenskih literarnih kritikov, Julija Lukovnjak pa prejme mlado pero v vrednosti tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel

Podelitev je vodila Bernarda Žarn, ki je opravila tudi kratke pogovore z nominiranci za kresnika. Na fotografiji je z Romanom Rozino. FOTO: Voranc Vogel

O nagradi je odločala petčlanska žirija. Na fotografiji manjka predsednik Igor Bratož, sicer pa so z leve na njej Peter Svetina, Tanja Petrič, Kristina Kočan in Seta Knop. FOTO: Voranc Vogel

Prvi odziv na razglasitev: presenečenje. Poleg novorazglašene lavreatke sta na njeni levi nominiranca Vesna Lemaić in Roman Rozina. FOTO: Voranc Vogel

Lavreatu vsako leto poleg podelitve nagrade nadenejo še venec. Tokratni je bil poln bujnih cvetov. FOTO: Jože Suhadolnik

Ajda Bračič je kljub dežju prižgala kresni ogenj. Kres je zagorel in gorel, pred tem pa je bil od prvih kapelj naprej varno pokrit. FOTO: Voranc Vogel

Podelitev kresnika je vsakoletna priložnost za obnovitev starih in ustvarjanje novih stikov. FOTO: Voranc Vogel