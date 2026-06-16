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    Knjiga

    Foucaultevo popotovanje po lastni subjektivnosti

    Primer Foucault: avtor Zdravko Kobe poskuša razumeti Foucaultevo misel na nekaterih kritičnih točkah njegove poti
    Foucault je imel do Jeana-Paula Sartra ambivalenten odnos. Njegovo ime je po vojni zaznamovalo skoraj celotno filozofijo. FOTO: Arhiv
    Galerija
    Foucault je imel do Jeana-Paula Sartra ambivalenten odnos. Njegovo ime je po vojni zaznamovalo skoraj celotno filozofijo. FOTO: Arhiv
    Janez Markeš
    16. 6. 2026 | 12:00
    16. 6. 2026 | 12:38
    16:46
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    Ko knjigo preberemo, jo skozi osebnost Michela Foucaulta lahko vidimo v dveh kosih. V prvem gre za dovršeno dokumentirano analizo, ki pred nas prinese osvežena spoznanja o tem filozofu, v drugem gre za analizo slovenskega družbenega procesa, kot ga je zaznamovalo »foucaultevsko« dogajanje svojega časa v Franciji.

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    Ko samoumevnost postane del problema

    V resnici pa avtor Zdravko Kobe, ki uvod opremi z zanimivim naslovom, Od Foucaulta do Trumpa, izpostavlja tri opažanja. Prvo gre ob Fischbachovi ugotovitvi v krizi leta 2008, ki je govoril »o političnem, ideološkem in teoretskem porazu levice katastrofalnih razsežnosti«. V mislih je imel polom njene politike »tretje poti«. Drugo opažanje gre v simptom velike
    Foucaulteve popularnosti s seznama najbolj citiranih raziskovalcev na svetu. Sistem, tako avtor, skozi svoje platforme vzpodbuja širjenje Foucaultevih misli, namesto da bi se jih bal.

    Ugotovitev: »Foucaultev diskurz ni nekaj, česar bi se oblast bala«. In tretje opažanje se nanaša na institucionalno vzporednico med Michelom Foucaultem in Donaldom Trumpom. Slednji je vedno brezsramno kršil norme javnega diskurza, podobne simptome avtor zaznava pri Foucaultu. Knjiga bo govorila o tem, čeprav noče biti zaokrožen prikaz njegove misli. Hoče ga razumeti na nekaterih kritičnih točkah njegove poti.

    Strukturalizem, dobičkar majskih dogodkov

    Avtor razmislek začne z ugotovitvijo, da maj '68 predstavlja enega ključnih prelomov v kulturni zgodovini. Začelo se je s študentskimi protesti na pariških univerzah in se razširilo v poulične spopade, v najbolj množično delavsko stavko v francoski zgodovini. Slednjič je protestniško gibanje doživelo neuspeh. In misel Michela Foucaulta je »paradigmatska sopotnica političnega, idejnega in teoretskega preloma, ki se navezuje na maj '68«. Toda v majskih dogodkih se zgosti vrsta nesporazumov.

    Primer Foucault. FOTO: promocijsko gradivo
    Primer Foucault. FOTO: promocijsko gradivo

    Gre za čas strukturalizma, ki ga po Jean-Claudu Milnerju zaznamujeta dva različna pojava: strukturalizem kot raziskovalni program in strukturalizem kot mnenjsko gibanje ali časopis. V to teoretsko obnebje se je vključil tudi Jacques Lacan, ki je tedaj poudarjal pomen strukturalističnih opažanj za Freudovo psihoanalizo. Gibanje svoj vrhunec doživi leta 1966 in tedaj je revija Quinzaine littéraire posvetila nosilno temo, vključno s slavno karikaturo štirih velikih strukturalistov: Foucaulta, Lacana, Lévi-Straussa in Barthesa. Avtor strukturalizem opredeli kot »generično antisartrovstvo«, kot prelom s Sartrom. Tudi Althusser se je tedaj do Sartra obnašal zadržano.

    Zdravko Kobe

    Primer Foucault

    Za politično ekonomijo
    teoretske produkcije

    Krtina, Ljubljana, 2026

    Strukturalizem za razliko od Sartra ni spodbujal k političnemu aktivizmu, prej nasprotno. Majski dogodki niso izšli iz strukturalizma, to je bila prej »sartrovska« stvar, kajti Jean-Paul Sartre je svojo Kritiko dialektičnega uma ravno posvetil vprašanju, »kako se razpršena množica posameznikov konstituira v revolucionarni subjekt«.

    Vseeno se je, tako avtor, strukturalizem izkazal za enega največjih dobičkarjev majskih dogodkov. Po vrnitvi v Francijo je Foucault postal predstojnik oddelka za filozofijo na univerzi Vincennes. »Boj za dediščino« in modernizacija sta zahtevala idejno prilagoditev. Tudi Lacan je tedaj v svojo teorijo začel vpeljevati Marxa, Althusser je v svoj marksizem vnesel »nove poudarke«, Foucault se je distanciral od strukturalizma, glede Marxa pa napravil »samokritiko«. Kobe v tovrstnih dogajanjih vidi nov nesporazum, ki je imel za posledico trajno idejno zmedo in dokončno osamosvojitev teorije od realnosti.

    Kot poststrukturalizem in antisocializem

    Vso to zmedo avtor postavlja pod oznako »poststrukturalizem«, ki se je najbolj uveljavil v ZDA. Od tod začne popisovati Foucaultevo »popotovanje«. Foucault po lastnih besedah nikoli ni imel namena postaviti kake obče teorije, dejal je, da je bil njegov boj »pomemben zame v moji subjektivnosti«. Še več,
    Geoffroy de Lagasnerie si je postavil vprašanje, kako si predstavljati, da je vse Foucaulteve knjige napisala ista oseba.

    Zdravko Kobe osvetli podobnosti s slovensko intelektualno sceno. Kažejo se v mestu, ki ga je strukturalizem zasedal v slovenskem intelektualnem polju..  FOTO: Blaž Samec
    Zdravko Kobe osvetli podobnosti s slovensko intelektualno sceno. Kažejo se v mestu, ki ga je strukturalizem zasedal v slovenskem intelektualnem polju..  FOTO: Blaž Samec

    Med letoma 1965 in 1980 jeFoucault prehodil veliko etap, zapiše avtor. V prvi je bil Marx nekdo, ki je bil zanj »hkrati mrtev, nekdo, ki ne more umreti, in tisti, ki bo vstal od mrtvih«. Leta 1950 se je včlanil v komunistično stranko in bil marksistični intelektualec. S knjigo in doktoratom o zgodovini norosti 1960 se je vpisal v strukturalizem. Leta 1963, ko izda knjigo Rojstvo klinike in se udejstvuje v reviji Tel Quel, dokončno utrdi položaj enega vodilnih predstavnikov strukturalizma. Kasneje bo izjavil: »Nikoli nisem bil strukturalist.«

    Strukturalizem je označil za »teoretski antihumanizem«. Ko je poleti 1968 zapustil Tunizijo in se vrnil v Francijo, je v slogu »religiozne spreobrnitve« pristal na skrajni levici. Potem se je nagibal k maoizmu, k levičarjem, ki so se bojevali proti buržoazni družbi in marksistični ortodoksiji. Svoje levičarske študente, zapiše avtor, je prehiteval po levi. Postavil se je proti »freudomarksizmu«, ki da je temeljno matrico sodobne družbe videl v spregi med seksualnim in razrednim zatiranjem. Trdil je, da je psihoanaliza daleč od vsake subverzivnosti ter da je eden od »glavnih vzvodov oblasti«.

    Od leta 1975 se je spet vse bolj ogreval za Freuda in Marxa. Po letu 1977 se je pridružil Andréju Glucksmannu v kritiki zablode maoistov in v kritiki vsakega univerzalističnega projekta, zlasti socialističnega. Hkrati je nasprotoval novim filozofom glede njihovega zagovora humanizma in človekovih pravic. In slednjič je sporočil, da je zanj revolucije konec. Spet je povedal, da se je dokončno treba znebiti marksizma, kajti ta da je »ujet v svet 19. stoletja«.

    Kobe zapiše, da je Foucault v iskanju »političnega imaginarija levice, ki bi ponudil alternativno marksizmu in realnemu socializmu«, v naslednjih letih ubiral neuhojene poti. Sem spada iranska epizoda, ko je z veliko naklonjenostjo pisal o islamski revoluciji v Iranu. Zakaj je bil fasciniran nad Iranom? Avtor odgovor vidi v Foucaultevem antisocializmu.

    Foucaulteva neoliberalna epizoda

    Hipoteza avtorja knjige je, da je bilo Foucaultevo navdušenje nad islamsko revolucijo izraz njegovega iskanja »tretje poti« in zavračanja tradicionalnega socializma. Podobno, meni, lahko razumemo njegovo zanimanje za neoliberalizem, ki mu je v istem času posvetil serijo predavanj na Collège de France. Tedaj neoliberalizem še ni užival splošne pozornosti, bilo je pred Margaret Thatcher in Ronaldom Reaganom, toda v Čilu se je že leta 1975 pod vodstvom generala Pinocheta odvijal prvi neoliberalni eksperiment na svetu.

    Leta 1983 Foucault v pogovoru s sindikalisti opozori, da ima socialna država tudi »perverzne učinke«, kajti socialna varnost na drugi strani pri ljudeh proizvaja »odvisnost«. Socialna varnost mora zanj vsakomur omogočiti »avtonomijo do nevarnosti«, hkrati pa »odpreti pot za bogatejše odnose do samega sebe«. Pod vprašaj je postavil zoperstavljanje civilne družbe in države, češ, da so »odnosi med posameznikom in politično oblastjo danes preveč kompleksni«.

    Spomladi leta 1983 spet hvali levico in socializem razume kot utelešenje vsega pozitivnega, kar se je na levi intelektualni sceni zgodilo po majskih dogodkih. Toda, ugotovi avtor knjige, Foucault je socialistično stranko podprl po tem, ko je ta opustila socializem. Mitterrandova vlada je namreč sredi leta 1982 izpeljala popoln preobrat ekonomske politike in uvedla stroge varčevalne ukrepe.

    Podobno ambivalenten odnos je imel Foucault do Sartra, čigar ime je po vojni zaznamovalo skoraj celotno filozofijo. Foucaulteva tarča je bil humanizem, izjavil je: »Naša trenutna naloga je, da se končno znebimo humanizma.« Sartra je leta 1966 označil za zadnjega Heglovca, celo zadnjega marksista.

    Michel Foucault je eden izmed najpomembnejših predstavnikov francoske misli druge polovice dvajsetega stoletja. FOTO: Shutterstock
    Michel Foucault je eden izmed najpomembnejših predstavnikov francoske misli druge polovice dvajsetega stoletja. FOTO: Shutterstock

    Očitek humanizmu je bil, da je metafizičen. Sartre je Foucaultu očital zavračanje zgodovine. Foucault je zagovarjal »arheološko metodo«, kar je ubesedil v Arheologiji vednosti. Potem je spet spremenil pogled na Sartra (1968) in povedal, da je njegovo delo »ogromno« in bo njegova »politična dejavnost zaznamovala dobo«.

    Avtor knjige v četrtem poglavju obravnava Foucaultev odnos do seksualnosti, podnaslov poglavja je »Drobne radosti v grmovju in psihoanaliza«. Poglavje zaradi pomanjkanja prostora v natančno branje prepuščamo bralcu. Povejmo toliko, da avtor v njem podvomi o veljavnosti Foucaulteve arheološke metode. In ključna je ugotovitev, da je na točki prizadevanja za »politično depotenciranje seksualnosti« mogoče najti razlike do psihoanalize, kajti ta je seksualnost postavljala v samo središče. Toda vseeno je v obeh teoretskih poljih mogoče zaslediti enako zadržanost do vprašanja spolnega nasilja.

    Neizprosni prostor intelektualne produkcije

    Leta 1977 se je Foucault znašel v teoretski krizi, avtor meni, da se je znašel med maoizmom in neoliberalizmom. Ko je predaval o rojstvu biopolitike, se je lotil proučevanj liberalizma. Sam neoliberalizem, tako avtor, je v nadaljevanju, za razliko od kritike socialne države, obravnaval »brez očitnega zavračanja«. V njegovi interpretaciji je neoliberalizem celo mogoče videti kot zvrst humanizma. Toda avtor poudari, da je bilo Foucaultevo srečanje z neoliberalizmom kratkotrajno, in po predavanjih leta 1979 je iz njegovih del izginil skoraj brez sledu. Kobe se v zadnjem šestem poglavju poukvarja s pojmom kritike in vlogo intelektualca pri filozofu, potem preide na zaključek, ki ga naslovi s »Foucault in mi«.

    Demonstracije v Študentskem naselju 196.  FOTO: Tone Stojko/mnzs
    Demonstracije v Študentskem naselju 196.  FOTO: Tone Stojko/mnzs

    Zaključek deluje, kot bi bila vsa knjiga priprava nanj. Foucaulta v njegovih metamorfozah ni mogoče brati v smislu splošne teorije, temveč po letnikih. Čez noč, zapiše, si je bil zmožen nadeti nova oblačila. To bi se nemara lahko skladalo s sociološko razlago, »ki upošteva zahteve boja za pozornost v neizprosnem prostoru intelektualne produkcije«.

    To pa ne pojasni, zakaj je bil
    Foucault toliko uspešnejši od drugih. Bistveno odstopa od tradicionalnega lika filozofa kot mojstra občega. Postal je profesor brez študentov, z zagotovljeno institucionalno podporo za distribucijo v medijih in v mednarodnem akademskem prostoru.

    Čeprav ne izkazuje vsebinske kontinuitete, nadaljuje avtor, je mogoče izluščiti dve razmeroma stalni prvini. Prva je v levem »individualističnem neonietzschejevstvu«, druga je v »antisocializmu«. Avtor ugotovi, kako nas Foucaulteva zgodba opozarja, da »delavski razred ni zapustil idejnega oporišča sam od sebe in da tudi neoliberalizem ni padel z neba«.

    Potem osvetli podobnosti s slovensko intelektualno sceno. Kažejo se v mestu, ki ga je strukturalizem zasedal v slovenskem intelektualnem polju. Avtor slovensko sceno sedemdesetih let vidi v dveh glavnih razlikovanjih: med »režimskimi in, pogojno rečeno, opozicijskimi intelektualci«, ter znotraj slednjih med »levo-marksistično in desno-kulturniško skupino«.

    Skupine, ki so bile blizu političnim centrom moči, so se nagibale k sredinskemu marksizmu, avtorji, ki so se šele vzpenjali po družbeni lestvici, so delovali v okviru »opozicijskih revij«, ki jih je pogosto izdajala ZSMS ali kak podoben organ. Pojem opozicije je imel zabrisane meje, saj je bila v socializmu, ki se je imel za modernistični projekt, kritična kulturna produkcija pogosto financirana od režima.

    Foucault je imel do Jeana-Paula Sartra ambivalenten odnos. Njegovo ime je po vojni zaznamovalo skoraj celotno filozofijo. FOTO: Arhiv
    Foucault je imel do Jeana-Paula Sartra ambivalenten odnos. Njegovo ime je po vojni zaznamovalo skoraj celotno filozofijo. FOTO: Arhiv

    V takem intelektualnem polju je navezava na strukturalizem skupini mlajših teoretikov omogočila, da so si »pridobili podoben položaj, kot ga je v Franciji zasedal Althusser ali srednji Tel Quel«. Teoretski antihumanizem jim je (po Močniku) dal v roke učinkovito orodje proti uradnemu marksizmu. Po drugi strani je Derrida zagotovil teoretsko držo, s katero so se lahko razmejili od heideggerjevskega mišljenja. Avtor izpostavlja imeni dveh filozofov, Tineta Hribarja, soustanovitelja Nove revije, teoretskega privrženca Heideggra, in Slavoja Žižka, ki je bil tedaj zaposlen v Marksističnem centru pri CK ZKS.

    V 80. letih, tako avtor, se tovrstna struktura slovenskega idejnega polja ni bistveno spremenila. Tako pride do ugotovitve, da se je tudi v Sloveniji intelektualna opozicija »podala na pot, ki jo je pred tem prehodil Foucault«. To avtor v nadaljevanju izpelje dokaj nadrobno in v kontekstu celotne knjige si bralec lahko ustvari mnenje, kaj to pomeni. Ob tem poudari prevod dela (1987) Ernesta Laclaua in Chantal Mouffe, Hegemonija in socialistična strategija. Ta knjiga izpelje dokončen prelom z marksističnim pojmovanjem zgodovinskega razvoja kapitalizma in delavskega razreda kot enotnega subjekta revolucije.

    Argumentacija te knjige je za avtorja šibka, zapiše, da se knjiga bolj bere kot priročnik za predvolilne kampanje. Še več, »njen postmarksizem je marksističen toliko, kot je poststrukturalizem strukturalističen«. Pri nas, v polju slovenske alternative, zapiše, je bila knjiga sprejeta z navdušenjem in je delovala kot teoretski okvir za »njeno politično samorazumevanje«, kar se je najbolj pokazalo pri Odboru za varstvo človekovih pravic leta 1988.

    Sledi izzivalna ugotovitev, da je po aretaciji zaradi izdaje vojaške skrivnosti »Janez Janša postal 'prazni označevalec', ki mu je uspelo povezati širok spekter družbenih akterjev z najrazličnejšim ozadjem in mnoštvom posebnih interesov«. Torej »v natanko takšno občost, ki bi jo Laclau in Mouffe imenovala občost 'verige ekvivalenc'«.

    Knjiga je res izzivalna in v bližnji prihodnosti bi pričakovali široko teoretsko razpravo. Avtor delo zaključi z mislijo, da bi bilo treba ponovno premisliti idejo socializma. Ta je v nasprotju s komunizmom in skladno s Franckom Fischbachom, ideja, ki je konkretna »in morda niti ni vezana na levico«.

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    Na občinski stavbi so v znak žalovanja izobesili črno zastavo, prebivalci pa se pokojnih spominjajo z lepimi besedami.
    16. 6. 2026 | 13:28
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    Predstavitvene vsebine
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    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
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    Gospodarstvo  |  Novice
    RAST

    Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

    Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
    16. 6. 2026 | 09:35
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    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    11. 6. 2026 | 14:11
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
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    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
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    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
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    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

    Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
    12. 6. 2026 | 09:01
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
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    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
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    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
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    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
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