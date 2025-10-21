Frankfurtski knjižni sejem, sejem veselih in žalostnih vsebin

V nadaljevanju preberite:

Sejem ob Majni je zaradi svoje tradicionalne velikosti pravzaprav več sejmov v enem, nemška publika ga dojema kot literarni bazar, na katerem je mogoče s popustom knjigo kupiti in jo po sreči dati v podpis kateremu od desetin nemških avtorjev, ki nastopijo na enem od številnih prizorišč. Angloameriški založniki pridejo v Frankfurt zgolj zaradi poslov, že v petek popoldne, na zadnji dan od treh, namenjenih poslovni publiki, so njihove stojnice izpraznjene.