Češko častno gostovanje bo onkraj Kafke in Kundere

Nagrado Evropske unije za književnost je v začetku meseca prejela pisateljica Dora Kaprálová, ena najvidnejših sodobnih čeških avtoric, katere opus obsega romane, radijske dokumentarce, reportaže in knjige za otroke. In če Kaprálová biva v Berlinu, se je ob tem vredno ozreti nekoliko bolj zahodno, v Frankfurt, kjer se bo čez dobre tri mesece sodobna češka književnost predstavila v vsem svojem sijaju.

Na največjem in najvplivnejšem knjižnem sejmu na svetu, ki se ga iz leta v leto udeležuje več kot štiri tisoč razstavljavcev iz več kot stotih držav, obišče pa ga okoli 230 tisoč ljudi, se bo kot častna gostja tokrat predstavljala prav Češka. Program, ki ga pripravlja Moravska deželna knjižnica v Brnu v sodelovanju s češkim ministrstvom za kulturo in številnimi literarnimi ustanovami, bo med 7. in 11. oktobrom potekal pod sloganom Češka: dežela ob obali. Gre za namerno paradoksalen slogan, Češka kakopak nima obale, toda gostovanje se naslanja na znamenito pesem Ingeborg Bachmann Böhmen liegt am Meer (Češka leži ob morju), v kateri morje izstopi iz svoje geografske realnosti in postane metafora odprtosti, svobode, zmožnosti drugačnega.

Zamah kulturne diplomacije

Češka skozi književnost domiselno ustvarja lastno obalo, a jo ob tem tudi vztrajno širi: projekt je zasnovan kot Leto češke kulture, ki se bo po gostovanju v Frankfurtu vse do konca leta razmahnilo po Nemčiji, Avstriji in Švici, poleg literature pa s številnimi dogodki vključevalo še gledališče, glasbo, film, oblikovanje in vizualno umetnost. Gre torej – kot smo pri gostovanjih na frankfurtskem sejmu že vajeni – za širši zamah kulturne diplomacije, ki stremi ne le k povečanju vidnosti čeških avtoric in avtorjev, prodaje avtorskih pravic, podpore prevajalkam in prevajalcev ter širjenju mreže tujih založb, pač pa tudi h krepitvi podobe Češke kot sodobne, odprte in napredne demokracije.

Kot so organizatorji poudarili na majski predstavitvi programa, želijo z gostovanjem predstaviti predvsem sodobno češko književnost in ne zgolj kanoniziranih klasikov, kot sta Kafka in Milan Kundera. Na programu tako najdemo avtorje, kot so Radka Denemarková, Kateřina Tučková, Petr Hruška, Anna Bolavá, Jáchym Topol, Bianca Bellová in Marek Torčík, v celoti pa se bo na sejmu predstavilo 75 avtoric in avtorjev – vse od proze, poezije in stripa do dramatike, esejistike, otroške književnosti in zgodovinopisja – ter več kot 40 čeških založb. Poseben poudarek organizatorji namenjajo povečanju števila prevodov v nemščino, angleščino, francoščino in španščino, razpisali pa so celo natečaj Roman za Frankfurt, s katerim iščejo delo, ki bi postalo eno od temeljev častnega gostovanja. Razpis za oddajo rokopisov se je iztekel spomladi, prejeli pa naj bi kar 294 še neobjavljenih romanov.