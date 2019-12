Fredrik Backman: Ledena zgodba se nadaljuje

Pisatelj ali bloger

Fredrik Backman

Mi proti vam

prevedla Katarina Jerin

Mladinska knjiga, 2019

Pisateljsko kariero je švedski novinar in bloger Fredrik Backman začel, ko je leta 2012 napisal prvi roman Mož z imenom Ove. Ta je takoj postal uspešnica. Od takrat niza romane, v katerih z veliko srčnosti secira družbene razmere. To je storil tudi v romanu Mi proti vam, ki je v slovenskem prevodu spomladi izšel pri Mladinski knjigi.Backman je razvil zanimiv slog pisanja, saj v svojih delih zna ujeti posebno ravnotežje med humorjem in trpkostjo, veseljem in žalostjo, lahkotnostjo in tehtnostjo. Leta 1981 rojeni avtor je doslej napisal osem knjig, med njimi pet romanov, ki so prevedeni tudi v slovenščino, ter dve krajši zgodbi in priročnik za starše. Njegove knjige so prodali v več kot desetih milijonih izvodov in so prevedene v 44 jezikov. Dva romana so oživili na filmu, eden pa je postal televizijska nadaljevanka. Živi v Stockholmu z ženo in dvema otrokoma.Kot je pred časom povedal v intervjuju za Delo, ga na Švedskem pogosto »predstavljajo kot pisatelja in blogerja, a velikokrat obrnjeno, kot blogerja, ki je po čudnem naključju tudi pisatelj. V takih primerih se komaj zadržim, da ne izbruhnem in povem, da bom to sezono izdal svojo šesto knjigo, da sem v petih letih napisal pet romanov. Bi moral vprašati, koliko romanov bi moral napisati, da bi v njihovih očeh vendar postal pisatelj. O blogih pa vemo, da so ena od oblik tako imenovanih družabnih medijev.Ali danes kdo koga poimenuje instagramovec, facebookovec? Zakaj bi morali biti blogerji nekaj posebnega? Z blogi se samo izražam, ker imam rad besede, pisanje. Če si tak, v 21. stoletju pač ne boš izpustil družabnih medijev, pisanje bloga je samo eden od načinov izražanja, način komunikacije. V mladosti sem si veliko dopisoval, to so bila klasična pisma, zdaj pač pišem blog. Malce pa sumim novinarje in založnike, da to dejstvo radi uporabljajo, ker se potem zdi zgodba o uspehu Fredrika Backmana nekako bolj imenitna. A obračajmo kakorkoli, če pišeš knjige, si pisatelj.«Seveda je Backman pisatelj, in to odličen. Navdušil je že v prvencu Mož z imenom Ove s starim godrnjačem, ki v manjši soseski postane nekakšen samooklicani šerif, redar, varnostnik in nadzornik. Čeprav romana kar nekaj založnikov ni hotelo izdati, je grenkosladka zgodba očarala najprej švedske in potem še bralce po svetu. Po njegovi zgodbi so kmalu posneli film. Knjiga sodi v nov val romanov o starostnikih, ki je minulo desetletje pljusknil s severa Evrope.Sledila je podobna grenkosladka štorija na temo medgeneracijskega povezovanja Babica vas pozdravlja in se opravičuje. V knjigi, ki opisuje življenjske zgodbe ljudi v stanovanjski hiši, nastopa tudi tiha, skromna in vztrajna ženica po imenu Britt-Marie. Potem ko je vse življenje živela za druge, predvsem za oboževanega moža, se nekega dne odloči, da ga bo zapustila. Njeno nenavadno zgodbo, ki je iz medgeneracijske tematike prešla v športno, je vešče opisal v naslednjem romanu, Tu je bila Britt-Marie. Ta se namreč pri 63 letih loti treniranja zelo slabe mladinske nogometne ekipe. Tudi njeno zgodbo so upodobili na filmu.Šport kot metafora življenja je osrednja tematika v romanu, ki je sledil, Mi smo medvedi!. V njem je že prešel k nekoliko temačnejšim temam, lahkotnost je samo navidezna. Zgodba pripoveduje o športnem moštvu, mladinski hokejski ekipi iz Björnstada, »mesta medvedov«, propadajočega kraja sredi gozda, ki živi za hokej. To bi lahko bila tipična osladna tema neke izgubarske ekipe, ki na koncu premaga odlično ekipo na tekmi za finale državnega prvenstva. A vendarle gre pisatelj v drugo smer. Hokejski zvezdnik Kevin namreč posili Mayo, hčerko športnega direktorja kluba, in zato vse propade. Mesto tako ne dobi hokejske gimnazije, večjega športno-konferenčnega centra, hotela, niti nakupovalnega središča in vse bolj propada. Backman je pri televizijski seriji, posneti po tem romanu, sodeloval tudi kot producent.Roman Mi proti vam je nadaljevanje te zgodbe. Najboljši hokejisti so odšli v sosednje večje mesto Hed in igrajo za njihovo ekipo, kmalu pa se razvije prava lokalpatriotska vojna: vojna med navijači in prebivalci velikega in manjšega mesta, ki pripelje do zelo nasilnih dogodkov. Različne reakcije na posilstvo še vedno zastrupljajo odnose, pa tudi vprašanje homoseksualnosti v tem podeželskem okolju postane vsakodnevna tema, ko pride na dan, da je eden njihovih najboljših hokejistov gej. Ker pisatelj dobro ve, kako nevarna so lahko družbena omrežja, prepričljivo prikaže, kako lahko sodobna tehnologija zastrupi odnose med ljudmi.Roman Mi proti vam je sodoben in hkrati arhetipski, je prikaz boja dobrega proti zlu, ob tem, da oboje nastopa v odtenkih. Nič ni preprosto, niti hokej ne, kaj šele življenje.