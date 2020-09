FOTO:George Orwell o demokraciji in fašizmu

Fašizem in demokracijaPrevod Deja Crnovič in drugiZRC SAZUPri ZRC SAZU so oblikovali novo zbirko Pamflet in kot prvo izdali drobno knjižico mojstra opažanja družbenih sprememb, tehtnega analitika svojega in žal tudi našega časa – Georga Orwella. Eden najvplivnejših pisateljev, ki je delal tudi kot novinar. Rodil se je kot Britanec Eric Arthur Blair, zavedal se je nujnosti angažirane umetnosti, saj njegovo delo prežemajo družbena pravičnost, nasprotovanje totalitarizmom in uvajanje idej demokratičnega socializma. V knjižici Fašizem in demokracija so po izboru Ota Lutharja in Tomaž Mastnaka v prevodu Deje Crnovič, Brede Luthar, Irene Naglič in Tadeja Turnška objavili štiri Orwellove krajše novinarske eseje o demokraciji in fašizmu. Glede na aktualno dogajanje pri nas in po svetu so eseji Fašizem in demokracija, Književnost in totalitarizem, Vizija totalitarne prihodnosti ter Angleška revolucija (in) patriotizem presenetljivo aktualna razmišljanja, vredna temeljitega premisleka. Napisal jih je na samem začetku druge svetovne vojne. Po vsem svetu je zadnjih nekaj let naraslo zanimanje za njegova dela, saj je demokracija globalno močno ogrožena. Njegova razmišljanja premorejo srhljivo daljnovidnost in veliko skrb za demokracijo in so kot taka, žal, še vedno aktualna.Priimki, njihov izvor in pomenGoriška Mohorjeva družbaZagotovo nas poleg imena močno opredeljuje tudi priimek. To je namreč tista zgodovinska sled, ki se vleče za vsakim posameznikom. Tako kot imena imajo tudi priimki svojo zgodovino in pogosto pomen in izvor. Zato je knjiga Priimki, njihov izvor in pomen profesorja zgodovine in novinarja Tina Mamića, ki ima več kot dvajset let izkušenj v rodoslovju in je sodno zapriseženi izvedenec za rodoslovje, zelo zanimivo branje, tudi če med opisanimi priimki ni vašega. V prvi knjigi je začel s Primorsko in natančno pojasnil pomen 86 priimkov, skupaj z njihovimi različicami pa kar 96, večinoma izvorno primorskih priimkov, ki pa jih najdemo po vsej državi in tudi okrog po svetu. Začne s priimkom Babič, ki je nastal po novorojenčku, čigar mati je umrla med porodom, zato ga je vzgajala babica ali kakšna starejša sorodnica. Babiči so tudi kraj blizu Marezig. Konča pa se s priimkom Žigon. Ta priimek je nastal iz imena Žiga, saj so potomci Žige postali Žigoni. Žigoni so tudi kraj zraven Renč. Knjiga je nastala na osnovi člankov, ki jih je Mamić objavljal v goriškem tedniku Novi glas.Verjemi miPrevod Maja PrevolnikUčilaBritanski pisatelj J. P. Delaney kar niza uspešnice v žanru psihološkega trilerja. Pod tem psevdonimom piše londonski marketingar in pisatelj Tony Strong napete psihološke trilerje. Dvema uspešnicama Dekle pred njo in Popolna žena je dodal še Verjemi mi. Ta prinaša zgodbo obupane Claire Wright, britanske študentke dramske igre, ki v New Yorku živi brez zelene karte, zato sprejme edino delo, ki ga dobi. Za odvetniško pisarno, ki se ukvarja z ločitvami, v hotelskih barih osvaja može, ki skačejo čez plot, da bi tako dobili dokaze zoper njih. Kmalu pa se vse spremeni. Ko eno od njenih naročnic najdejo mrtvo, je najprej osumljenka, nato pa sodeluje s policijo. Strankin mož je osumljen umora, policisti pa Claire naročijo, naj iz njega izbeza priznanje. Vse od začetka pa se Claire porajajo dvomi o vlogi, ki jo mora odigrati. Je Patrick Fogler res morilec ali se v ozadju skriva kaj drugega? Za Claire se tako začne igranje najbolj nevarne vloge, saj jo dogodki pehajo naprej.