FOTO:Marcel Štefančič, jr. - Glasba upočasnjuje čas in bistri duha​

​Pisati o glasbi je kot plesati na arhitekturo, pravi stari rek. No, nekateri se trudimo, ker vemo, da se o glasbi, glasbenikih in glasbenicah da marsikaj napisati, mar ne?

Eseje, zbrane v knjigi Ni se še stem­nilo, ste naslovili po Dylanovi skladbi. Res se ni še stemnilo, ker imam občutek, da tudi v teh virusnih časih mnoge glasba drži pokonci.

Mnogi smo kot najstniki poskušali s kitaro očarati dekleta. Moja generacija je to rada počela z Dylanovo Knockin' on Heaven's Door. Vi tudi?

Marcel Štefančič, jr.

Ni se še stemnilo

Eseji o tem, kako upočasniti čas

Umco

FOTO: arhiv založbe

Ravno ta pesem je bila za Dylana nekako življenjsko usodna in ga je za vedno povezala s filmom. Antivestern Bivši prijatelj Kid Sama Peckinpaha je zdaj že kultni izdelek. Glasba zanj pa zagotovo ena najtehtnejših v zgodovini prepleta glasbe in filma.

Tu se lahko tudi dotaknemo vprašanja Dylanovega spreminjanja. Kakor da je svojo The Times They Are A-Changin' vzel dobesedno. To sem dojel ob nakupu albuma Live at Budokan, kjer je bila Knockin' on Heaven's Door posneta v reggae verziji.

Marcel Štefančič je tudi strasten razmišljevalec o glasbi. FOTO: Jože Suhadolnik

Dylanovemu spreminjanju smo lahko sledili tudi na njegovih ljubljanskih koncertih. Če nam je njegov koncert na bežigrajskem stadionu, eden prvih v samostojni Sloveniji, vlil upanje, pa je bil njegov koncert v dvorani Stožice eden najbolj brezzveznih od vseh, na katerih sem kdaj bil.

Ko sem se v zgodnjih najstniških letih odločil, da bom glasbeni novinar, ko bom velik, je bil eden prvih albumov, ki sem ga, seveda naključno, kupil Their Greatest Hits (1971–1975) iz leta 1976. Album je postal skoraj prozoren od pogostega poslušanja.

Album Hotel California z naslovno skladbo je bil njihovo remek delo. Pesem Hotel California je že v celoti napisan scenarij za film, kakšnega bi lahko posnela zgodnji Tarantino ali Polanski, mar ne?

Tudi album Hotel California je doživel podobno usodo neprestanega poslušanja. Ko sem ga znal popolnoma na pamet, sem ga zamenjal za kaseto Neila Younga. Sem naredil dobro menjavo?

Bobu Dylanu so podtikali družbeni in politični aktivizem, Neil Young pa ga je nosil kot visoko dvignjen prapor, mar ne?

S Trumpom sta imela zaradi Rockin' In The Free World zanimiv zaplet.

Se je Young mogoče zato odločil, da je zaprosil za ameriško držav­ljanstvo?

David Bowie odgovarja Marcelu Štefančiču, jr.

FOTO: arhiv RTV SLO

Zagotovo pa je v knjigi najbolj zanimiv zapis o vašem intervjuju z Davidom Bowiejem. Tudi on je sam Gospod Sprememba. Tudi na ljubljanskem koncertu je bil zelo drugačen od pričakovanega.

Nedavno sem si spet ogledal ta vaš intervju. Bil je res vidno dobro razpoložen in nič kaj superzvezdniški. Bil je čisto normalen zanimiv človek.

Bowie je v tem intervjuju tudi priznal, da mu ni najbolj všeč biti igralec, vendar je celotno svojo kariero naslonil na vizualnost, saj je, kot vam je takrat tudi povedal, začel kot slikar.

Marcel Štefančič, jr., se je rodil na dan mladosti leta 1960 v Brežicah.

Leta 2014 in 2019 je prejel Rožančevo nagrado za zbirki esejev.

Je dolgoletni voditelj kulturno-politične oddaje Studio City na TV Slovenija.

Novinar, publicist, esejist, filmski kritik in še kaj,,​ se tokrat predstavlja v vlogi strastnega poslušalca glasbe. V knjigi Ni se še stemnilo je v svojem eksplozivnem slogu z nami delil razmišljanja o treh ključnih glasbenih fenomenihin skupini. Za dodatek je obudil še spomin na intervju zpred njegovim koncertom v ljubljanski Hali Tivoli.Za peloponeško vojno pravijo, da se je zgodila zato, da bi lahko Tukidid napisal Zgodovino peloponeške vojne. In to, kar velja za peloponeško vojno, velja tudi za glasbo: pesmi se »zgodijo« zato, da bi lahko o njih pisali. Glasba je dobra za poslušanje, a še boljša za pisanje. Je pa res, da je glasba kot »španska krčma«: v njej dobiš le to, kar sam prineseš s sabo. Itak smo – tako kot lik, menda Warren Beatty, v skladbi You're So Vain – prepričani, da vsaka pesem govori točno o nas.To je čas, ko si glasbeniki nataknejo bele halje, ne da bi si jih natak­nili. Naj pojasnim, v čem je trik. Kaj vidimo zdaj, v času te strašne, kataklizmične krize? Tole: pred nami paradirajo politiki, ki nas poskušajo »pomiriti«. Kar je trapasto: ko zboliš, ne greš k politiku! Ko zboliš, greš k zdravniku. V situacijah, kot je ta, bolj zaupamo znanosti kot politiki. Kar pomeni, da pričakujemo, da bodo tam – na odru, pred kamerami, pod žarometi, na tiskovnih konferencah – stali ljudje v belih haljah. Doktorji, zdravniki, eksperti, znanstveniki, epidemiologi, infektologi, virologi. To so ljudje, ki v takih časih pomirjajo. To so ljudje, ki jim v takšnih časih verjamemo.Po eni strani je torej znanost ta, ki ji v takšnih časih verjamemo in zaupamo, po drugi pa v takšnih časih verjamemo in zaupamo glasbi. Ne brez razloga: glasba je ta, ki ureja misli in čustva. Glasba je ta, ki obvlada in zajezi naše strahove in negotovosti. Glasba je ta, ki ti vrne občutek za čas. Ki ti ure spreminja v minute in minute v dneve. Ki ti življenje spremeni v zgodbo. Ki te dela pametnejšega, fluidnejšega, karizmatičnejšega. Ki te spominja na prihodnost. Ki te solidarizira, senzibilizira, kulira, kristalizira. Olajša ti skoke v neznano. Omogoča ti premagovanje protislovij in paradoksov. Prižiga te in žene in revolucionira. Glasba je v beli halji. Glasba je gospa v belem. Skupno dobro. Ko poslušaš kako pesem, imaš vedno občutek, da jo s tabo posluša ves svet. Spomnite se le, kako John Krasinski in noseča Emily Blunt v Tihem mestu – filmu o globalni katastrofi, ki zahteva samoosamitev – vsak s svojo slušalko v ušesu s katarzično nežnostjo zaplešeta ob Youngovi pesmi Harvest Moon. Z njima jo posluša ves svet. Sporočilo tega kultnega prizora je nedvoumno in ključno za nas: glasba ti olajša soočanje s tem, kar prihaja, hkrati pa ti pomaga, da ne postaneš to, česar se najbolj bojiš, da bi postal. Preprečuje ti, da bi postal pošast.Absolutno. Vedno se je pojavil nekdo, ki je začel: Uuuu – uuuu! Ko so v Kinoteki nekoč, v sedemdesetih in osemdesetih letih, vrteli Peckinpahov vestern Bivši prijatelj Kid (Pat Garrett and Billy the Kid), je bila vedno dolga vrsta. Toda vse tiste množice niso hodile gledat in poslušat Pata Garretta ali Billyja the Kida, temveč Boba Dylana, ki je napisal soundtrack, s štiklom Knockin’ On Heaven’s Door vred, v filmu pa je tudi igral. Dvorana je vedno in tako rekoč ritualno prasnila v smeh, ko je Dylan na šerifovo, Garrettovo vprašanje: »Kdo pa si ti?« odvrnil: »To je dobro vprašanje.« Vsi so vedeli, kdo je Bob Dylan.Glasba in film sta tu res eno. Pazite: to je film o Patu Garrettu in Billyju the Kidu, dveh nekdanjih prijateljih, nekdanjih izobčencih. Skupaj sta jezdila, skupaj sta kršila zakone in prepovedi, skupaj sta hodila na roparske pohode, skupaj sta hodila na turneje, skupaj sta divjala in se klatila, skupaj sta »nastopala«, če naj uporabim ta izraz. Garrett se je potem ustalil, našel si je službo, postal je šerif, odrekel se je preteklosti, svojemu prejšnjemu življenju (»Dežela se stara in jaz se nameravam postarati z njo,« pravi), Billy pa je ostal izobčenec. Ostal je na cesti, na večni turneji. Jasno, Pat Garrett in Billy the Kid sta ena in ista oseba: rocker, ki je v strašni dilemi – naj se še naprej predaja dekadenci, stresnosti in negotovosti turnej (nastopov, koncertov), ki ga lahko ugonobijo in pokopljejo, ali pa naj se ustali? Prav ta dilema je krojila zgodovino rocka: naj še ostanemo ali gremo? Če so se rockerji, recimo člani kakega benda, odločili, da ne ostanejo, so odšli – in ni jih bilo več.​To dilemo je v Scorsesejevem Zadnjem valčku perfektno povzel Robbie Robertson, kitarist benda The Band, ki je dolgo – skoraj deset let – spremljal Dylana: »Turneje so vzele mnoge velike: Hanka Williamsa, Otisa, Jimija, Janis, Elvisa. To je jebeno nemogoč način življenja.« Zadnji valček je kakopak njihov zadnji, poslovilni koncert. The Band se je razšel, Dylan pa je ostal na turneji, večni turneji – kot Billy the Kid. Še vedno je na odru. Še vedno divja. Še vedno se klati okrog. »Daleč od doma«. No, v filmu mu je ime Alias. Po naše: »z drugim imenom«, »imenovan tudi«, »drugače«. Toda banditi in revolveraši ga vedno pustijo pri življenju, da bi lahko o tem, kar vidi, pripovedoval. Kar potem tudi stori – v pesmih, ki jih slišimo. In Dylan je natanko to: kronist tega našega »divjega« zahoda, ki izginja. Pred njim pa cesta.Dylan je Alias zgodovine. Eliptičen. Igral je vloge. Stalno se je premikal. Stalno je izginjal. Ubijal je prijatelje. A so ga vedno pustili pri življenju, da bi lahko pripovedoval. Včasih je bilo ateistu lažje razumeti Boga kot Dylana. Ni pa hotel biti talec ne svojih originalov ne svojih fenov. Ničesar jim ni dolgoval. Niti ljubezni niti revolucije. Ni hotel obtičati v času. Ni hotel zveneti kot svoj »​tribute«​ bend, kot »Dylanov impersonator«​. Svoje štikle – tudi tiste, ki so spremenili rock, zgodovino in svet – je pogosto reinterpretiral, rearanžiral in redekoriral, s čimer jih je nadgrajeval, dopolnjeval in dopisoval, kot da ne bi hotel, da se kdaj končajo. Kot da še niso do konca napisani. Kot da še niso dokončani. Kot da še nastajajo. Sproti. Na koncertih. V živo. Pred publiko. Vsako pesem zapoje tako, kot da jo poje prvič. Njegovi koncerti so pač vedno kviz: ugani, kaj je to. Ugani, kaj poje Dylan.Ampak vmes je bil v Hali Tivoli – ta je bil eden njegovih najboljših. Tako razpoloženega ga zlepa ne vidiš. Še več: bil je tako razpoložen, da je le malo manjkalo, pa bi začel izpolnjevati glasbene želje. Like a Rolling Stone je pel tako, kot bi hotel, da zaplešemo.Tudi pri meni se jih je zdrsalo rekordno veliko. Največji hiti Eaglesov so popoln soundtrack postrevolucionarne dobe – znak, da je revolucija uspela. Arkadijske noči, ležerna mladost, orgiastične sanje, večna svoboda in spontana slava. Spomin na čas, ko so bili še vsi prepričani, da bodo večno živeli.Nekoč sem Janeza Bončino Benča vprašal, kako je bilo, ko so prvič – po radiu Luxemburg – slišali pesem Whiter Shade of Pale. Rekel mi je, da so ravno igrali namizni tenis in da so jim loparji kar popadali iz rok. To mi je odgovoril tudi pokojni Tomaž Pengov. Po mojem sta stala za isto mizo. Meni je vse padlo iz rok, ko sem slišal Hotel California. Ta album je ultimativni komentar slave, ki nikoli ne traja, skupnosti, ki nikoli ne ostane skupaj, staranja, ki je tako neizbežno kot sanje, zapeljivosti dekadence, ekscesnosti, moralne dehidracije, paranoje, izgorevanja, avtodestrukcije ter koruptivnih konsekvenc privilegijev, požrešnosti, narcizma in prehitrega življenja, utopljenega v patologiji postkolektivistične »Me« dekade. Ta album govori o nas. Takrat so ga skoraj ekranizirali – zdaj ta film gledamo v živo.Genialno. To je zelo čustven album. In ni čustev brez protislovij. Toda nekaj skoraj brechtovskega je v Youngovih čustvih – čustva, ki prežemajo njegove pesmi, človeka silijo, da začne misliti, da začne ukrepati, da se angažira, da se vrne v zgodovino. Sočutje zna res lucidno in lirično preleviti v jezo – in stališče. Publiki zna res lepo povedati, kaj naj čuti.Oja, totalno – pred nekaj meseci sem ga gledal v Nemčiji. Z bendom je ustvaril zvočni zid, ki bi preglasil vse karnevalske strahote zgodovine, odbil Trumpa in zadržal apokalipso. Pesem Rockin' in the Free World je zvenela kot čudovito surova, briljantno orkestrirana vstaja.Trump vrti Rockin' in the Free World na svojih predvolilnih shodih, a je ne razume: to je pesem o tem, kako je svobodni svet postal perverzija svobode. Kako je ljudi razslojil, diskriminiral, histeriziral, steriliziral, infantiliziral, fašiziral. Kako jim je vcepil nestrpnost, neenakost in nove hierarhije. To je antitrumpovska himna.Ja, da bi lahko volil – in odstavil Trumpa.Bil je v svojem filmu – v tistem, v katerem je tedaj »igral«. Nenehno je skakal v neznano. Tistemu, kar je uvedel, je bil zvest le tedaj, ko je to uvajal – takoj zatem je že skočil drugam. Tistega, kar je sprožil, se ni držal, kaj šele oklepal. Stvarem, zaradi katerih je tvegal življenje, ni pripisoval pretirane vrednosti. Hotel je naprej in drugam in naprej in drugam. Bil je naš nesojeni alter ego.Tako kot Bojan Krajnc, ki me je poslal delat ta intervju – in ki mi je potem verjetno zaradi tega intervjuja prepustil vodenje Studia City.Iskal je zmagovito kombinacijo. Zato je povsod pobiral – kot goba. Srkal, srfal, sesal, vpijal, kljuval, skubil, pulil, glodal, si prisvajal – kradel. Bil je zgodnji uporabnik, »early adopter«​, nenehno na preži, stalno priklopljen in nenasiten, bralec, gledalec, fen, skener, kolažist, odličen imitator in impersonator. Ko je pogledal v kamero, je že videl, kako se film konča.