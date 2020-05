Glavni lastnosti politika sta obzirnost in krepost

Od kod takšna moč?



Po mnenju avtorja knjige Kitajska kot globalna velesila postaja družba brez cilja, smotra in brez duše. Pravi Konfucij bi bil lahko zanjo inspiracija. Foto Reuters



ℹMichael Schuman Konfucij in svet, ki ga je ustvaril

prevedel Uroš Kalčič

Beletrina, 2020

Konfucij, ki je živel od leta 551 do 479 pred našim štetjem, je verjel, da je v naši naravi, da smo dobri, da si želimo biti častivredni, da spoštujemo vrednote in kreposti. Prepričan je bil, da se moramo ves čas učiti in da je življenje preprosto, a ga ves čas zapletamo.Ko je opisoval, kako je treba voditi cesarstvo ali državo, je bil natančen kot ostrostrelec: »Kadar je država urejena, je sramota biti reven. Kadar je država v kaosu, je sramota biti bogat.« O tem, kako se njegove modrosti zelo organsko vpletajo v sodobno kitajsko in korejsko družbo, v svojih člankih tako dobro opisuje kolegica Zorana Baković. Tam namreč Konfucij še vedno velja za izvor družbenih vrlin in modrosti ter oblikuje življenje več kot 1,6 milijarde ljudi.Kdo je bil? Zakaj so njegove misli še vedno tako pomembne, čeprav niso religija, saj svojih modrosti ni nikoli imel za božje razodetje in ni obljubljal posmrtnega življenja. Učil je: »Kako naj bi poznali smrt, če niti življenja ne poznamo?« Zanimala sta ga tukaj in zdaj, to, kako lahko spremenimo življenje in sami sebe na bolje.Če hočemo poznati Kitajsko, tamkajšnji poslovni svet, politiko, šolstvo in družino, moramo poznati Konfucija, je prepričan ameriški novinar Michael Schuman, ki je dopisnik Wall Street Journala in revije Time v Pekingu ter avtor knjige Konfucij in svet, ki ga je ustvaril, ki je pravkar izšla pri založbi Beletrina. Schuman pravi, da je bil Konfucij reakcionar in revolucionar obenem, diktator in demokrat, fevdni gospod in kapitalist, sijajen učenjak in navaden slepar, ksenofob in globalist, steber avtoritete in nevaren disident, zgled humanista in uničevalec duš. Veliko lastnosti za enega človeka.So prav njegove misli krive za to, da je Kitajsko, ki je bila tisočletja v vseh pogledih najnaprednejša in najbogatejša svetovna sila, v nekem trenutku prehitel Zahod? Ko so Evropejci živeli še v mračnem fevdalnem sistemu, se na Kitajskem ni iskrilo le zaradi prečudovite svile, ampak tudi zaradi izumov, kot sta kompas ali smodnik. A ko se je na drugi strani sveta začela industrijska revolucija, se je vse spremenilo, premoč se je prevesila, Kitajska je ostala predmoderna in izolirana družba. Morda zato, ker Konfucij v svoji filozofiji ni veliko govoril o napredku, tehnologiji, ker ni pokazal radovednosti za znanost in naravni svet? Prav tako je bilo od nekdaj najpomembneje, da so na Kitajskem tisti, ki so želeli napredovati ali dobiti dobre državne službe, morali dobro poznati ves njegov kanon. Namesto da bi se ukvarjali tudi s svojimi mislimi in dosežki ter odkrivali novi svet, so se na pamet učili njegove besede. Konfucij je po mnenju nekaterih zgodovinarjev malo tudi zahodnjaška stvaritev, če ne zaradi drugega, že zaradi imena. Ime Konfucij so si izmislili jezuitski misijonarji, ki so v šestnajstem stoletju prišli na Kitajsko, in izhaja iz premetanke njegovega imena Kong fuzi oziroma »mojster Konga«. Konfucij je moč in slabost Azije, zapiše Schuman. Tudi to, zakaj je sploh ta mož, o katerem je zelo malo znanega, postal tako vpliven v največji deželi sveta, je zelo zanimiva zgodba.Avtor knjige se je na svoji poroki s korejsko-ameriško novinarko srečal z nekaterimi, njemu tujimi pojavi in je čisto od blizu spoznal, zakaj je bila za Konfucija družina najpomembnejša in kako je to videti v praksi.V svetu Konfucija velja, da če je družina močna, složna, miroljubna in dobro vodena, potem bo takšna tudi družba. V družini ni eksperimentiranja: oče je vedno glavni, mati mu je podložna, otroci pa morajo in se trudijo izpolniti vse želje staršev. Otroci niso svobodni, starši so tisti, ki odločajo, s kom se bodo poročili, kaj bodo študirali, kje bodo živeli. V preteklosti so morali predanost staršem kazati na srhljive, celo kanibalske načine. V knjigi je omenjeno, da si je v 7. stoletju, v času dinastije Tang, moral otrok, če je eden od staršev zbolel, s svojega telesa odrezati kos mesa, ga skuhati in postreči bolniku.Vse to je ustvarilo izjemno hierarhično družbo. Konfucij je verjel, da ima vsak človek v življenjskem obdobju predpisano vlogo in jo mora odigrati v družbi, če želimo, da je ta uspešna in miroljubna. Zato se mora ljudstvo podrejati tistim na oblasti, a le, če so ti pošteni in obzirni. Obzirnost se mu je zdela ena najpomembnejših lastnosti za vladarja, lastnost, ki jo sodobni politiki vedno manj upoštevajo in je skorajda ne poznajo več. Prav tako je predaval, da za vodenje države nič ni pomembnejšega od kreposti, ki je tista glavna stvar, zaradi katere ljudstvo ljubi, verjame in uboga svojega voditelja. »Kdor je sam, kot se spodobi, mu ni treba ukazovati, pa stvari vendarle tečejo. Kdor pa sam ni, kot je treba, ta lahko ukazuje, kolikor hoče; poslušali ga pa ne bodo.« Menil je tudi, da ječe in zapori sploh niso potrebni, če je le vladar dovolj uspešen in dobrohoten. Skoraj psihoanalitično ali newageersko je učil, da če gre v življenju kaj narobe – če se človek ne razume z ženo ali s sodelavcem v službi, mora najprej preizprašati samega sebe. Saj če ne znamo odpraviti svoje napake, jih ponavljamo v neskončnost. »Napraviti napako in se ne popraviti: to je še hujša napaka.«A včasih modrovanje ne pomaga, ko zaživi hierarhija, je tu največkrat zato, da močnejši postajajo še močnejši in se podložni vedno bolj pogrezajo v prah. V podjetjih, v katerih zaposleni ne smejo ugovarjati ali povedati, kaj mislijo, inovacijam bolj slabo kaže, ugotavljajo kitajski analitiki, ko se primerjajo z bolj demokratičnimi in bolj inovativnimi podjetji drugod po svetu. Kako zelo je stroga in tradicionalna hierarhija na Kitajskem ali v Koreji lahko smrtno nevarna, pričajo zgodbe o letalskih nesrečah, v katerih si kopiloti niso upali ugovarjati pilotu, kar je velikokrat pripeljalo do nesreče. Prav to se je zgodilo leta 1997 na otoku Guam, ko je v letalski nesreči družbe Korean Air umrlo 228 ljudi.Kako močno je Konfucij oblikoval družbo na Daljnem vzhodu, nam postane najbolj jasno, ko prebiramo poglavja o učenju. Konfucij je moder tudi zato, ker se je vse dneve učil, celo lastne knjige je bral tako dolgo, dokler niso razpadle. Glavna ideologija in kriterij za sposobnosti je v času mnogih dinastij postalo to, kako dobro si lahko posameznik zapomni Konfucijeve modrosti. Če si želel dobiti dobro službo na dvoru ali v cesarski birokraciji, si moral z odliko opraviti težavne izpite. Otroci so se morali učiti že v rani mladosti, nekateri očetje so nosečim materam brali klasična besedila in upali, da bodo šla še ne rojenemu otroku v glavo in da bodo tako imeli prednost pred drugimi. V času dinastije Qing (1644–1911) so se sinovi začeli učiti pri treh letih, v šoli pa so morali na pamet znati kar 431.286 pismenk besedila. In tako je še danes. V Koreji le štiri prestižne univerze veljajo za najboljše, če tam ne narediš sprejemnih izpitov z odliko in se ne moreš vpisati nanje, je tvoja kariera zapečatena. Na teh štirih univerzah vsako leto dela sprejemne izpite 700.000 najstnikov, sprejmejo jih le 10.000. Če jih želijo opraviti, se morajo odpovedati mladosti in vsem užitkom, ki jih ta prinaša. Poleg redne šole obiskujejo še dopolnilne, da bi še bolj utrdili svoje znanje. Avtor opisuje zgodbo fanta, ki se uči šestnajst ur na dan ali več. Vstaja ob šestih zjutraj, po končani šoli ob petih popoldne se odpravi še v dopolnilno šolo, kjer včasih ostane do desetih zvečer. Ko pride domov, mora narediti domačo nalogo. Tako strog šolski sistem pri mladih povzroča tesnobnost, ko pa dobijo službo, se inovativna podjetja pritožujejo, da ne poznajo neodvisnega mišljenja in so brez domišljije, so delavni in pametni, a niso pobudniki in ustvarjalni misleci.Pretresljivo je tudi poglavje o tem, da je Konfucijeva zapuščina kriva za to, da mnoge ženske v državah Daljnega vzhoda ostajajo brez pravic in možnosti za samostojno življenje. Beremo lahko zgodbe o povijanju ženskih nog, ki se je v nekaterih ruralnih predelih Kitajske ohranilo vse do sodobnega časa (nekatere so imele zaradi te krute tradicije stopala velika le sedem centimetrov), pa vse do tega, da je statistika iz leta 2012 kazala, da le devet odstotkov vodstvenih položajev na Japonskem in v Južni Koreji zasedajo ženske. Za primerjavo – v ZDA jih zasedajo 43 odstotkov.Če želite razumeti ta ne več tako oddaljeni svet, ki kroji tudi našo usodo, če želite razmišljati o dobri in slabi zapuščini skrivnostnega Konfucija, zakaj so se njegove misli toliko časa ohranile ali kaj se je z dediščino filozofa dogajalo med diktaturo Mao Zedonga, je knjiga Michaela Schumana zelo poučno, dobro branje. Sloves Konfucija se je namreč usodno oddaljeval od njegovih dobrih namenov, a mnoge njegove modrosti so žive še bolj kot nekoč. Po mnenju avtorja Kitajska kot globalna velesila postaja družba brez cilja, smotra in brez duše. Pravi Konfucij bi bil lahko zanjo inspiracija, saj se ni nikoli uklonil volji nemoralnih ljudi in si je vedno prizadeval za nesebični svet. Svojih načel, na primer, ne bi nikoli prodal za slavo in bogastvo.