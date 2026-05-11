Golobja sekta rovari v podtalju

Ruska klasika je po več kot stoletju dostopna tudi v slovenščini.

Stari red vse bolj očitno propada, socialisti in študenti netijo upore, kmetje se puntajo, golobja sekta pa v podtalju načrtuje revolucijo in čaka odrešenika ljudstva. Mlad pesnik se za vse to seveda komajda zmeni, saj ga to poletje povsem zaposluje ljubezen. Ne samo do ene dame, temveč do kar dveh izbrank. To je v grobem oris dogajanja v romanu Srebrni golob, danes po krivici precej pozabljeni klasiki ruske literature, ki smo jo več kot stoletje po nastanku končno dobili v slovenskem prevodu. Srebrni golobℹAndrej Beli Srebrni golob prevod Sara Špelec Sanje, 2024 Knjiga, objavljena leta 1909, je prvi roman Andreja Belega in prvi del trilogije Vzhod in Zahod, katere drugi del, Peterburg, je v slovenščino že leta 1974 prevedel Drago Bajt. Težko se je ne strinjati z Vladimirjem Nabokovom, ki ...