Goncourtova nagrada romanu, ki žrtev naredi vidno

Dobitnik letošnje Goncourtove nagrade je francoski pisatelj Philippe Jaenada, ki je nagrado prejel za roman L'inconnue du quai de Javel. Ta se osredinja na nerazrešen umor iz povojnega obdobja. Novico o dobitniku je žirija v skladu s tradicijo sporočila po srečanju v pariški restavraciji Drouant, poročajo tuje tiskovne agencije.

Renaudotovo nagrado, ki jo podeljujejo sočasno, so letos namenili François-Henriju Deserableju za roman Le Palais.

Leta 1964 v Saint-Germain-en-Laye rojeni Jaenada velja za strokovnjaka za zgodovinske kriminalne romane. V prvem krogu glasovanja za Goncourtovo nagrado je s šestimi glasovi za in tremi proti po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA premagal francoskega pisatelja Sylvaina Prudhomma.

Roman L'inconnue du quai de Javel je izšel pri založbi Flammarion in obravnava nerazrešen umor, ki se je dejansko zgodil v povojnem obdobju; septembra 1949 so na pariškem nabrežju Sene Quai de Javel našli mrtvo Louise Cansot, mlado žensko, ki je bila model številnim slikarjem. Mlada Bretonka je bila muza slikarjev iz Montparnassa, zaradi česar je tudi imela vzdevek ženska s sto portreti. Takrat je policija primer ustavila, saj je domnevala, da je bila žrtev svojega »razuzdanega življenja«.

»To je zelo ganljiva knjiga, ki naredi nevidno žrtev vidno – pravi užitek za branje,« je po poročanju časopisa Le Parisien ob razglasitvi letošnjega nagrajenca povedal predsednik žirije za Goncourtovo nagrado Philippe Claudel in dodal, da branje Jaenadaja daje občutek, kot da si v filmu.

Jaenada je v odzivu dejal, da je ponosen in vesel, ter dodal, da nagrado posveča svojemu dolgoletnemu založniku Bernardu Barraultu, ki je umrl v začetku leta. Dodal je, da misli tudi na junakinjo svojega romana ter na vse mlade ženske, ki so bile takšne kot ona in so danes takšne, kot je bila ona. 62-letni Jaenada, ki je leta 2017 za svoj roman La Serpe prejel nagrado femina, je bil že štirikrat uvrščen v ožji izbor za Goncourtovo nagrado, letos pa se je prvič prebil v finale.

Najprestižnejšo francosko literarno nagrado podeljujejo od leta 1903. Čeprav je njena denarna vrednost le simboličnih deset evrov, nagrajeno delo lahko računa na izjemno povečano prodajo v predbožičnem obdobju. Lani je nagrado osvojil Laurent Mauvignier za roman La Maison vide, ki je nato dosegla naklado 640.000 izvodov. Nagrado Prix Renaudot, ki jo podeljujejo sočasno z Goncourtovo nagrado, je letos prejel Deserable (39). V romanu Le Palais, ki je izšel pri založbi Gallimard, pripoveduje izmišljeno zgodbo o Arunu Kumarju, revnem dečku iz New Delhija, ki ga posvoji trgovec z vinom iz Burgundije.