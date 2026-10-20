Sto let nesmrtnega Galca

Stripovske junake, kot so Asterix, Lucky Luke in Mali Nikec, si težko predstavljamo brez scenarista in humorista Renéja Goscinnyja. Od njegovega rojstva letos mineva sto let, njegova zapuščina je brezčasna. Bralce vseh starosti navdušuje še naprej, doživlja tudi nadaljevanja in osvežitve. Poleg novih zgodb o Malem Nikcu Je reviens! (Nazaj sem!) stoto oblet­nico njegovega rojstva v Franciji zaznamujejo s ponatisi in novimi knjižnimi izdajami. Sem sodita knjigi intervjujev: v Goscinny et nous (Goscinny in mi) osemintrideset osebnosti iz sveta stripa pripoveduje o njem, Goscinny. Paroles d'un Gaulois venu d'ailleurs (Goscinny: besede Galca, ki je prišel od drugod) pa jih zajema 231, ki jih je med letoma 1960 in 1977, ko je umrl zaradi zastoja srca, namenil frankofonskim medijem. Goscinny je ...