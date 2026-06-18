Dokler bo človek, bo poezija

Pesnik, urednik in predsednik žirije Vilenice Gregor Podlogar o poeziji doma in po svetu ter njeni vlogi v družbi in izzivih aktualnega časa.

Konec aprila je v Celjskem domu potekal nacionalni posvet o poeziji. Z naslovom Poezija v času nočne more so svoje poglede na poezijo in njeno družbeno vlogo­ delili pesniki, profesorji, knjižničarji, predstavniki medijev in založb ter se osredotočili na vlogo poezije in njene misli ob soočanju z aktualnim stanjem sveta, krizami, podnebnimi spremembami in drugimi izzivi sedanjosti. Dogodka v organizaciji Osrednje knjižnice Celje, Društva slovenskih pisateljev in Veronikine nagrade v okviru Celja kot Unescovega kreativnega mesta literature se je kot moderator okrogle mize o medijih udeležil pesnik in urednik na programu Ars Radia Slovenija Gregor Podlogar. Če je govor o poeziji v času nočne more, bi bilo treba najprej določiti, v kakšnem času živimo. Živimo v prelomnih časih. Čeprav so ...