Dokler bo človek, bo poezija

Pesnik, urednik in predsednik žirije Vilenice Gregor Podlogar o poeziji doma in po svetu ter njeni vlogi v družbi in izzivih aktualnega časa.
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Gregor Podlogar je bil leta 2023 z zbirko Atlas (LUD Šerpa) v peterici nominirancev za Veronikino in Jenkovo nagrado. FOTO: Matej Družnik
Konec aprila je v Celjskem domu potekal nacionalni posvet o poeziji. Z naslovom Poezija v času nočne more so svoje poglede na poezijo in njeno družbeno vlogo delili pesniki, profesorji, knjižničarji, predstavniki medijev in založb ter se osredotočili na vlogo poezije in njene misli ob soočanju z aktualnim stanjem sveta, krizami, podnebnimi spremembami in drugimi izzivi sedanjosti.
Dogodka v organizaciji Osrednje knjižnice Celje, Društva slovenskih pisateljev in Veronikine nagrade v okviru Celja kot Unescovega kreativnega mesta literature se je kot moderator okrogle mize o medijih udeležil pesnik in urednik na programu Ars Radia Slovenija Gregor Podlogar.
Če je govor o poeziji v času nočne more, bi bilo treba najprej določiti, v kakšnem času živimo.
Živimo v prelomnih časih. Čeprav so ...
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