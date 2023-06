»Živčni šok, ki ga povzroči prvo branje, je v nekaterih primerih precejšen«

V nadaljevanju preberite:

Založba Lud Literatura, ki je v zadnjem času začela načrtno spodbujati žanrsko literaturo, je izdala roman velikana literature groze in očeta moderne kozmične grozljivke, Howarda Phillipsa Lovecrafta. V prevodu pisatelja in pesnika Jerneja Županiča je izšel prvi prevod romana Primer Charlesa Dexterja Warda. Za prikaz pomembnosti pri nas po krivici prezrte žanrske literature bi težko izbrali primernejšega in zanimivejšega, predvsem pa bolj kultnega avtorja.

Čeprav bi Lovecraftove zgodbe ali pesmi, nedvomno prav zaradi njihove žanrskosti, zaman iskali v literarnih učbenikih, je njegov vpliv na sodobno kulturo primerljiv z največjimi izmed njegovih modernističnih sodobnikov prve polovice dvajsetega stoletja, morda še večji. Lovecraftove literarne stvaritve so namreč daleč presegle zgolj polje literature, saj so danes, bolj kot kdaj prej, sestavni del popularne kulture, od filmov do iger in glasbe.