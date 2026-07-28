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    Happy prosti čas, nesrečno otroštvo

    Roman Delphine de Vigan Otroci so zakon se bere kot triler: opisuje vzroke, pasti in posledice otroškega vplivništva.
    V Franciji so leta 2020 sprejeli Studerjev zakon, ki ureja delo otrok vplivnežev, nedavno pa še prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. FOTO: Jeremy Piper/Reuters
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    V Franciji so leta 2020 sprejeli Studerjev zakon, ki ureja delo otrok vplivnežev, nedavno pa še prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let. FOTO: Jeremy Piper/Reuters
    Nina Gostiša
    28. 7. 2026 | 20:40
    7:34
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Komercialna televizija je pred kratkim objavila zanimiv prispevek o pojavljanju otrok v objavah na družbenih omrežjih, tako v last­nih kot objavah njihovih staršev bodisi v komercialne bodisi zasebne namene. Medtem ko je prvo pri nas regulirano, kršitve pa sankcionirane, je drugo prepuščeno presoji staršev. V vsakem primeru zahteva zmernost, premišljenost in odgovornost – pogosto pa lahko prinese več škode kot koristi. Prav o posledicah otroškega vplivništva govori roman Delphine de Vigan, ki je v izvirniku izšel leta 2021, pri nas pa v prevodu Špele Žakelj lani pri Beletrini. Že ko sem ga brala v francoščini, me je presunilo predvsem to, kako jasno in neposredno se pisateljica loteva te teme ter kako smiselno se vanjo vklapljajo vsi liki. Osrednji je Mélanie, z njo doživimo njen vzpon in ...

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