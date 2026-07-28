Happy prosti čas, nesrečno otroštvo

Komercialna televizija je pred kratkim objavila zanimiv prispevek o pojavljanju otrok v objavah na družbenih omrežjih, tako v last­nih kot objavah njihovih staršev bodisi v komercialne bodisi zasebne namene. Medtem ko je prvo pri nas regulirano, kršitve pa sankcionirane, je drugo prepuščeno presoji staršev. V vsakem primeru zahteva zmernost, premišljenost in odgovornost – pogosto pa lahko prinese več škode kot koristi. Prav o posledicah otroškega vplivništva govori roman Delphine de Vigan, ki je v izvirniku izšel leta 2021, pri nas pa v prevodu Špele Žakelj lani pri Beletrini. Že ko sem ga brala v francoščini, me je presunilo predvsem to, kako jasno in neposredno se pisateljica loteva te teme ter kako smiselno se vanjo vklapljajo vsi liki. Osrednji je Mélanie, z njo doživimo njen vzpon in ...