Hladna in temačna naslada nad žrtvijo

Đilasova knjiga ob Stalinu obsega tudi portrete številnih drugih zgodovinskih osebnosti, pa tudi predstavitev dinamike političnih procesov ter bizarno hierarhijo in kontroverznost njihovih protagonistov. Glede na današnje trende pogosto povsem samovoljnih historičnih interpretacij in reinterpretacij tako to nikakor ni zgolj knjiga spominov, temveč opomin, da sta manipulacija z zgodovinskimi dejstvi in rehabilitacija osebnosti, ki si zaslužijo zgolj prezir, pač povsem nedopustni.