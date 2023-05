Humor in vitalnost, ki sežeta prek meja

V nadaljevanju preberite:

Marko Kravos, ki te dni slavi 80-letnico, je že lani z izidom dvojezične pesniške zbirke Matični vosek, Cera matria pri italijanski založbi Multimedia Edizioni dobil najlepše darilo pred okroglo obletnico. V teh pesmih se je namreč znova potrdil kot preizkušeni mojster radožive, čutne in obenem lahkotne, pa tudi satirične in mestoma trpke lirike, to pa je v italijanščino odlično prenesla Patrizia Raveggi.

Da je radost tista, ki pri Kravosu ob vseh preizkušnjah časa vendarle vedno znova zmaga nad melanholijo, izpričujejo naslednji verzi: Stegujem/po jabolku roko: za predan dotik/za bližino ust in oči. Otrem si solzo,/srkam blagorodni teran.