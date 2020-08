FOTO:Čutim potrebo, da se oglasim

Vroč poletni dan. Počasi se spuščamo proti Kontovelu in proti morju. Vrata nam odpre gospa Vera, pomočnica Borisa Pahorja, prijazna in topla gospa. Tudi meni se zazdi kot dobri angel. Še topleje pa mi je pri srcu, ko pove, kako nestrpno in z veseljem me profesor, ki ima medtem že telefonski razgovor, pričakuje.Na njegovem tržaškem domu sem se oglasila na pogovor ob dveh priložnostih. Prva je deseta obletnica izida knjige Sončna ura, ki je nastala na podlagi več kot 30 let trajajočega dopisovanja s kranjsko gimnazijsko profesorico in slavistko Marijo Žagar (roj. 1921). Ta pisma mi je namreč pisatelj pred več kot desetimi ...