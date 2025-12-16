Intimni kozmos Edvarda Ravnikarja

V nadaljevanju preberite:

Nevsakdanja monografija prinaša skrbno izbrano in prvič objavljeno gradivo iz bogate zapuščine enega najpomembnejših slovenskih arhitektov 20. stoletja, Edvarda Ravnikarja. V obsežni izdaji so druga ob drugi večinoma premierno prikazane risbe in skice, nastale v njegovem odraslem življenju, ob njih pa so tudi fragmenti misli, opažanj in razpoloženj. Ti dnevniški zapisi, prikazani tudi v njegovi prepoznavni pisavi, so objavljeni v obliki faksimilov rokopisov ter v prepisu v slovenskem in angleškem jeziku.