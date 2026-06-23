Biti v telesu drugega in hkrati v svojem

Naletaval je redek sneg, v enem od svojih romanov zapiše Nobelova nagrajenka Han Kang. Sneg, za katerega se je zdelo, da naletava že desetletja – ne, stoletja. O tem snegu sem premišljevala ob prebiranju sijajnega poeti­čno-esejističnega popotovanja Irene Štaudohar, ki ve, kot pravi, »da je zima tudi strašna. Da mraz prodre vse do kosti, belo išče belo.« Toda tudi lepota išče lepoto – in jo najde globoko v gozdu, kjer avtorici z naravnost zavidljivo eruditskostjo uspe spojiti vse od Odiseje in Iliade ter kralja Salomona pa do šamanov in ptic selivk.