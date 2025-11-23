  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Ivan Mitrevski: Pomembne zgodbe je treba povedati čim bolj preprosto

    »Humor pripada majhnim in zatiranim. Smejte se. Smeh vam pripada,« ob nacionalnem dnevu stripa pravi stripar Ivan Mitrevski.
    »Svoje bralce bi rad navdušil za branje. Rad bi razvnel njihovo domišljijo in jih spodbudil k razmišljanju. Obenem bi jih rad tudi nasmejal. Občasno mi to celo uspe,« o svojem delu pravi Ivan Mitrevski. FOTO: osebni arhiv
    Galerija
    »Svoje bralce bi rad navdušil za branje. Rad bi razvnel njihovo domišljijo in jih spodbudil k razmišljanju. Obenem bi jih rad tudi nasmejal. Občasno mi to celo uspe,« o svojem delu pravi Ivan Mitrevski. FOTO: osebni arhiv
    Pia Prezelj
    23. 11. 2025 | 06:00
    7:28
    A+A-

    Kdor prebira slovensko stripovsko produkcijo, prebira dela pisatelja, ilustratorja in striparja Ivana Mitrevskega (1979), naj gre za dogodivščine za otroke, kot je Rdeča raketa, ali za Nevidna življenja, v katerih nam avtor približa zgodbe izkoriščanih delavcev, ki iščejo pomoč v Delavski svetovalnici. Kot eden od ključnih soustvarjalcev sodobnega slovenskega stripa Mitrevski verjame, da »s stripom lahko predstavimo težke teme na razumljiv način; a strip mora biti, tudi če želimo nekaj pomembnega sporočiti bralcem, še vedno predvsem dober«.

    Včerajšnji prvi nacionalni dan stripa sovpada s stoto obletnico rojstva Mikija Mustra, pionirja slovenskega stripa. Kako gledate na zgodovino slovenskega stripa in njen razvoj?

    V Franciji ima vsak malo večji kraj striparno. Tam lahko vidite, kako vanje stopajo različni ljudje. Pogosto striparne obiskujejo družine – starši si kupijo resne stripe, o katerih bodo zrelo razpravljali, otrokom kupijo lahkotnejše čtivo, najstniki posežejo po problemskih stripih. Morda kupijo še kak strip za babico ali dedka. Tak prizor boste pri nas redko videli. Morda je najbližje temu sejemski dan na festivalu stripa Tinta. Kljub temu imamo v Sloveniji radi stripe – stripe radi ustvarjamo, radi jih izdajamo in se o njih pogovarjamo.

    H katerim slovenskim stripovskim ustvarjalcem ste se največkrat vrnili, sprva kot bralec, zatem kot ustvarjalec?

    Največ sem kot otrok bral stripe Mikija Mustra. Pozneje sem jih prebiral še hčerkama, jima spotoma poskušal razložiti opolzke šale in namige. Rad posegam po stripih Boža Kosa; kot ustvarjalec se največkrat vrnem ravno k njim, posebno ko mi zmanjka idej. Njegovi stripi so polni različnih šal in for, zdi se, da jih je stresal iz rokava. Božev opus je prava enciklopedija stripovskih šal.

    image_alt
    Sto let rojstva Mikija Mustra: Pred njim ni bilo podobnega

    V stripu Volkulja Bela in čarobni gozd: napeta ekokriminalka se Ivan Mitrevski posveča onesnaženju vod in zraka ter izumiranju živalskih in rastlinskih vrst, a se ob tem spretno izogne tako banalizaciji kot osladnosti. FOTO: osebni arhiv
    V stripu Volkulja Bela in čarobni gozd: napeta ekokriminalka se Ivan Mitrevski posveča onesnaženju vod in zraka ter izumiranju živalskih in rastlinskih vrst, a se ob tem spretno izogne tako banalizaciji kot osladnosti. FOTO: osebni arhiv

    Tudi v vašem opusu je humor eno od glavnih sidrišč. Zakaj je ta ključen za vaš pristop – in za naše življenje?

    Humor pripada majhnim in zatiranim. Smejte se. Smeh vam pripada.

    Omenjeni nacionalni dan stripa si prizadeva, da bi bila stripovska umetnost v vseh pojavnih oblikah enakovredna literarna zvrst. Kako se je po vašem v zadnjih desetletjih pri nas spremenilo dojemanje stripa?

    Danes ni več knjigarne ali knjižnice, ki ne bi imela vsaj kakšne police s stripi, če že ne stripovskega kotička. Ko sem bil otrok, smo stripe kupovali v trafiki, bili so poceni, natisnjeni na papirju, ki ga danes še za toaletni papir ne bi uporabili. Danes so založniki stripov bolj ambiciozni, bralci pa bolj zahtevni.

    Stripe kupujemo v knjigarnah, tiskamo jih na fin papir, zvezani so v trde platnice, lepo oblikovani, skrbno urejeni, včasih jih celo pospremi učena spremna beseda, polna visokoletečih pojmov. Ni da ni. Iz kratkočasne literarne plaže je zrasel v resno stvar.

    Postal je tudi nekakšen državni medij, saj ni obletnice ali pomembne osebnosti, ki ne bi bila ovekovečena tudi v stripu. Z veseljem kupujem in prebiram vse te fine stripe; pogrešam pa vseeno cenene zvežčiče, nad katerimi smo se nekoč navduševali.

    Radi govorimo o bralni pismenosti, precej manj radi o njenem padcu. Kaj pa vizualna pismenost? Bi rekli, da smo Slovenci vizualno pismeni?

    Kdor se je kdaj peljal po slovenskih cestah in se zazrl v debilne plakate, ki zakrivajo pogled na krajino, bi zlahka lahko rekel, da smo vizualno nepismeni. Našli bi še veliko primerov: kričeče fasade, neposrečeno umeščene obrtne cone, slab dizajn, neberljivi napisi … Dopolnite seznam sami.

    Našli bi seveda tudi veliko nasprotnih primerov. Zazrite se okoli sebe in našli jih boste ogromno. Mislim, da je na dolgi rok smiselno vložiti v privlačen videz in funkcionalen dizajn. Želel bi si, da bi oblikovanje razumeli kot nekaj, kar bo uporabnikom olajšalo in priljubilo rabo prostora, ali izdelka, ali česarkoli, ne kot neki nepotreben luksuz in komplikacijo. Gotovo bi bili bolj vizualno pismeni, če bi imeli pri pouku več ur likovnega ustvarjanja. In če bi brali več stripov.

    »Svoje bralce bi rad navdušil za branje. Rad bi razvnel njihovo domišljijo in jih spodbudil k razmišljanju. Obenem bi jih rad tudi nasmejal. Občasno mi to celo uspe,« o svojem delu pravi Ivan Mitrevski. FOTO: osebni arhiv
    »Svoje bralce bi rad navdušil za branje. Rad bi razvnel njihovo domišljijo in jih spodbudil k razmišljanju. Obenem bi jih rad tudi nasmejal. Občasno mi to celo uspe,« o svojem delu pravi Ivan Mitrevski. FOTO: osebni arhiv

    Kako k temu pripomore strip?

    Tudi podobe se moramo naučiti prebrati, strip je predvsem vizualen medij. Pri stripu prebiramo podobe in predvsem njihovo zaporedje. Stripovski oblački in drugo besedje so le dodatek k zaporedju podob. Najslabši stripi so tisti, ki vsebujejo ogromno besedila. Iz stripa potem nastane ilustrirani dialog.

    Kaj pa sposobnost stripa, da odpira prostore, ki bi morda za nekatere ostali oddaljeni in nedostopni? V mislih imam vaš strip Nevidna življenja, lotili ste se tudi tematike javnega prostora in uničevanja okolja.

    Nekaj časa sem bil prostovoljec Delavske svetovalnice; tam sem slišal številne zgodbe delavcev, ki so se nanje obrnili po pomoč. Takrat sem se odločil, da bom njihove zgodbe zbral in jih narisal v stripe.

    Poleg tega, da sem hotel povedati njihove zgodbe, se mi je zdelo pomembno, da jih povem tako, da bodo vsem razumljive, zanimive in dostopne. To je ravno strip. Pomembne zgodbe je treba povedati čim bolj preprosto, ne jih zavijati v akademsko latovščino. In ja, s stripom gotovo lahko predstavimo težke teme na razumljiv način.

    Toda strip mora biti, tudi če hočemo nekaj pomembnega sporočiti bralcem, še vedno predvsem dober. Zadnje čase se pojavlja ogromno poučnih stripov, ki bi mladim bralcem stlačili v glavo čim več vednosti. Na koncu so prenatlačeni z besedilom, nezanimivi, zapleteni in pridigarski. Tega pa nočemo.

    Kakšen je potemtakem danes prostor slovenskega stripa, kaj vas navdušuje, kaj preseneča?

    Zelo so mi všeč dela mladih stripark, ki so se pojavile v zadnjih letih: Dora Kaštrun, Manca Krošelj in Katarina Šeme. Katarinin prvenec Sumatra je prekrasen strip. Eden od boljših, kar jih je izšlo pri nas.

    Zelo me je navdušil nov strip Rama Cunte in Mihe Hančiča Tik je šel v mesto po jazlbek. Navdušen sem tudi nad vsakoletnim festivalom Tinta, ki je iz skromnega srečanja stripovskih navdušencev prerasel v pravi stripovski festival, na katerem vsakdo najde nekaj zase.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Pehtina narava se je s prihodom krščanstva postopoma demonizirala

    Gre za »brezpogojno sledenje lastnemu poslanstvu, tudi takrat, ko se to ne zdi najbolj racionalna pot,« o stripu Pehta pravita Tamara Likon in Jure Ule.
    Pia Prezelj 18. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Risoroman Ideal

    Vaja v udomačevanju nestalnosti in preobrazbe

    Vrhunski risoroman Ideal znanstvenofantastične elemente spelje v večplasten premislek o minevanju, izgubi, tradiciji, tujstvu in talentu.
    Pia Prezelj 15. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Domen Finžgar

    Domen Finžgar: Znanost pozablja, da namen religij ni izpodbijati znanost

    Z risbo je kot z življenjem: napreduje, ampak za neko ceno, pravi stripar in urednik mednarodne stripovske antologije Holyburger Domen Finžgar.
    Pia Prezelj 15. 3. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Župan Macedoni kritičen do NVO: Kje ste bili, ko so zlorabljali deklice?

    Kje ste bili ob zlorabah mladoletnic in ko petsto otrok ni videlo šole? Če nimate boljših rešitev za varnost, bodite modro tiho.
    22. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nacionalni dan stripastripIvan Mitrevskiknjiga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Nacionalni dan stripa

    Ivan Mitrevski: Pomembne zgodbe je treba povedati čim bolj preprosto

    »Humor pripada majhnim in zatiranim. Smejte se. Smeh vam pripada,« ob nacionalnem dnevu stripa pravi stripar Ivan Mitrevski.
    Pia Prezelj 23. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Made in Slovenia

    Združevanje sodobnosti, tradicije in identitete

    Selekcija slovenskih daril ustvarjalski pristop združuje z dediščino ter poudarja inovativnost, trajnost in lokalnost.
    Nina Gostiša 23. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Grič

    V Michelinovi restavraciji sem morala jesti stoje

    Kot gost restavracij sem včasih že zdolgočasen. Zakaj ne bi bilo drugače, pravi Gregor Repovž, JRE.
    Pija Kapitanovič 23. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Kaj bi dala Katanec in Kavčič za linč, ki ga je doživel Kek

    Od eura 2024 je minilo dobro leto, slovenska nogometna reprezentanca pa je delovala, kot bi bilo odtlej dobro desetletje.
    Jernej Suhadolnik 23. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Osamljen taksist in radijski glas – začetek nevarne igre?

    Serija Nočni klicatelj prikaže, kako človek v ranljivem trenutku lahko postane plen vpliva tistih, ki imajo mikrofon in avtoriteto – kot je radijski voditelj.
    23. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Grič

    V Michelinovi restavraciji sem morala jesti stoje

    Kot gost restavracij sem včasih že zdolgočasen. Zakaj ne bi bilo drugače, pravi Gregor Repovž, JRE.
    Pija Kapitanovič 23. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Kaj bi dala Katanec in Kavčič za linč, ki ga je doživel Kek

    Od eura 2024 je minilo dobro leto, slovenska nogometna reprezentanca pa je delovala, kot bi bilo odtlej dobro desetletje.
    Jernej Suhadolnik 23. 11. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    TV namig: Osamljen taksist in radijski glas – začetek nevarne igre?

    Serija Nočni klicatelj prikaže, kako človek v ranljivem trenutku lahko postane plen vpliva tistih, ki imajo mikrofon in avtoriteto – kot je radijski voditelj.
    23. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Boste imeli govor pred sodelavci? Vzemite bombon

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo, Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako se zaščititi pred vedno pametnejšimi napadi

    Tudi najmanjša podjetja so postala privlačna tarča napadalcev, ki izkoriščajo slabo zaščito in premalo znanja zaposlenih.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo