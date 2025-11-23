Ivan Mitrevski: Pomembne zgodbe je treba povedati čim bolj preprosto

Kdor prebira slovensko stripovsko produkcijo, prebira dela pisatelja, ilustratorja in striparja Ivana Mitrevskega (1979), naj gre za dogodivščine za otroke, kot je Rdeča raketa, ali za Nevidna življenja, v katerih nam avtor približa zgodbe izkoriščanih delavcev, ki iščejo pomoč v Delavski svetovalnici. Kot eden od ključnih soustvarjalcev sodobnega slovenskega stripa Mitrevski verjame, da »s stripom lahko predstavimo težke teme na razumljiv način; a strip mora biti, tudi če želimo nekaj pomembnega sporočiti bralcem, še vedno predvsem dober«.

Včerajšnji prvi nacionalni dan stripa sovpada s stoto obletnico rojstva Mikija Mustra, pionirja slovenskega stripa. Kako gledate na zgodovino slovenskega stripa in njen razvoj?

V Franciji ima vsak malo večji kraj striparno. Tam lahko vidite, kako vanje stopajo različni ljudje. Pogosto striparne obiskujejo družine – starši si kupijo resne stripe, o katerih bodo zrelo razpravljali, otrokom kupijo lahkotnejše čtivo, najstniki posežejo po problemskih stripih. Morda kupijo še kak strip za babico ali dedka. Tak prizor boste pri nas redko videli. Morda je najbližje temu sejemski dan na festivalu stripa Tinta. Kljub temu imamo v Sloveniji radi stripe – stripe radi ustvarjamo, radi jih izdajamo in se o njih pogovarjamo.

H katerim slovenskim stripovskim ustvarjalcem ste se največkrat vrnili, sprva kot bralec, zatem kot ustvarjalec?

Največ sem kot otrok bral stripe Mikija Mustra. Pozneje sem jih prebiral še hčerkama, jima spotoma poskušal razložiti opolzke šale in namige. Rad posegam po stripih Boža Kosa; kot ustvarjalec se največkrat vrnem ravno k njim, posebno ko mi zmanjka idej. Njegovi stripi so polni različnih šal in for, zdi se, da jih je stresal iz rokava. Božev opus je prava enciklopedija stripovskih šal.

V stripu Volkulja Bela in čarobni gozd: napeta ekokriminalka se Ivan Mitrevski posveča onesnaženju vod in zraka ter izumiranju živalskih in rastlinskih vrst, a se ob tem spretno izogne tako banalizaciji kot osladnosti. FOTO: osebni arhiv

Tudi v vašem opusu je humor eno od glavnih sidrišč. Zakaj je ta ključen za vaš pristop – in za naše življenje?

Humor pripada majhnim in zatiranim. Smejte se. Smeh vam pripada.

Omenjeni nacionalni dan stripa si prizadeva, da bi bila stripovska umetnost v vseh pojavnih oblikah enakovredna literarna zvrst. Kako se je po vašem v zadnjih desetletjih pri nas spremenilo dojemanje stripa?

Danes ni več knjigarne ali knjižnice, ki ne bi imela vsaj kakšne police s stripi, če že ne stripovskega kotička. Ko sem bil otrok, smo stripe kupovali v trafiki, bili so poceni, natisnjeni na papirju, ki ga danes še za toaletni papir ne bi uporabili. Danes so založniki stripov bolj ambiciozni, bralci pa bolj zahtevni.

Stripe kupujemo v knjigarnah, tiskamo jih na fin papir, zvezani so v trde platnice, lepo oblikovani, skrbno urejeni, včasih jih celo pospremi učena spremna beseda, polna visokoletečih pojmov. Ni da ni. Iz kratkočasne literarne plaže je zrasel v resno stvar.

Postal je tudi nekakšen državni medij, saj ni obletnice ali pomembne osebnosti, ki ne bi bila ovekovečena tudi v stripu. Z veseljem kupujem in prebiram vse te fine stripe; pogrešam pa vseeno cenene zvežčiče, nad katerimi smo se nekoč navduševali.

Radi govorimo o bralni pismenosti, precej manj radi o njenem padcu. Kaj pa vizualna pismenost? Bi rekli, da smo Slovenci vizualno pismeni?

Kdor se je kdaj peljal po slovenskih cestah in se zazrl v debilne plakate, ki zakrivajo pogled na krajino, bi zlahka lahko rekel, da smo vizualno nepismeni. Našli bi še veliko primerov: kričeče fasade, neposrečeno umeščene obrtne cone, slab dizajn, neberljivi napisi … Dopolnite seznam sami.

Našli bi seveda tudi veliko nasprotnih primerov. Zazrite se okoli sebe in našli jih boste ogromno. Mislim, da je na dolgi rok smiselno vložiti v privlačen videz in funkcionalen dizajn. Želel bi si, da bi oblikovanje razumeli kot nekaj, kar bo uporabnikom olajšalo in priljubilo rabo prostora, ali izdelka, ali česarkoli, ne kot neki nepotreben luksuz in komplikacijo. Gotovo bi bili bolj vizualno pismeni, če bi imeli pri pouku več ur likovnega ustvarjanja. In če bi brali več stripov.

»Svoje bralce bi rad navdušil za branje. Rad bi razvnel njihovo domišljijo in jih spodbudil k razmišljanju. Obenem bi jih rad tudi nasmejal. Občasno mi to celo uspe,« o svojem delu pravi Ivan Mitrevski. FOTO: osebni arhiv

Kako k temu pripomore strip?

Tudi podobe se moramo naučiti prebrati, strip je predvsem vizualen medij. Pri stripu prebiramo podobe in predvsem njihovo zaporedje. Stripovski oblački in drugo besedje so le dodatek k zaporedju podob. Najslabši stripi so tisti, ki vsebujejo ogromno besedila. Iz stripa potem nastane ilustrirani dialog.

Kaj pa sposobnost stripa, da odpira prostore, ki bi morda za nekatere ostali oddaljeni in nedostopni? V mislih imam vaš strip Nevidna življenja, lotili ste se tudi tematike javnega prostora in uničevanja okolja.

Nekaj časa sem bil prostovoljec Delavske svetovalnice; tam sem slišal številne zgodbe delavcev, ki so se nanje obrnili po pomoč. Takrat sem se odločil, da bom njihove zgodbe zbral in jih narisal v stripe.

Poleg tega, da sem hotel povedati njihove zgodbe, se mi je zdelo pomembno, da jih povem tako, da bodo vsem razumljive, zanimive in dostopne. To je ravno strip. Pomembne zgodbe je treba povedati čim bolj preprosto, ne jih zavijati v akademsko latovščino. In ja, s stripom gotovo lahko predstavimo težke teme na razumljiv način.

Toda strip mora biti, tudi če hočemo nekaj pomembnega sporočiti bralcem, še vedno predvsem dober. Zadnje čase se pojavlja ogromno poučnih stripov, ki bi mladim bralcem stlačili v glavo čim več vednosti. Na koncu so prenatlačeni z besedilom, nezanimivi, zapleteni in pridigarski. Tega pa nočemo.

Kakšen je potemtakem danes prostor slovenskega stripa, kaj vas navdušuje, kaj preseneča?

Zelo so mi všeč dela mladih stripark, ki so se pojavile v zadnjih letih: Dora Kaštrun, Manca Krošelj in Katarina Šeme. Katarinin prvenec Sumatra je prekrasen strip. Eden od boljših, kar jih je izšlo pri nas.

Zelo me je navdušil nov strip Rama Cunte in Mihe Hančiča Tik je šel v mesto po jazlbek. Navdušen sem tudi nad vsakoletnim festivalom Tinta, ki je iz skromnega srečanja stripovskih navdušencev prerasel v pravi stripovski festival, na katerem vsakdo najde nekaj zase.