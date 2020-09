Izbor najboljših pravljic danskega klasika

Pastirica in dimnikar Marije Lucije Stupica.

Bedak Jurček Zvonka Čoha.

Črna, a zelo svetla knjiga

V tokratni razkošni izdaji prav­ljiczaložbe Mladinska knjiga je 37 prav­ljic, izbranih iz knjig in slikanic, ki jih je v zadnjih dvajsetih letih iz danskega izvirnika prevedla. Med izvirnimi domačimi deli za otroke je delo bratovinVesoljčki, med prevodnimi pa deli Tomi in Mašater ZoginV Zlatih Andersenovih pravljicah, ki so ob 215. obletnici avtorjevega rojstva izšle v zbirki Veliki pravljičarji, je 37 pravljic, izbranih iz knjig in slikanic, ki jih je v zadnjih dvajsetih letih iz danskega izvirnika prevedla Silvana Kos Orel, upodobili pa so jih vrhunski slovenski ilustratorjiinPrvo knjigo pravljic danskega klasika, prevedenih po izvirniku, je založba izdala leta 1998 z ilustracijami Marije Lucije Stupica, druga je sledila leta 2005, ob 200. obletnici avtorjevega rojstva, z ilustracijami Suzi Bricelj.»Zaloge« za naslednje izdaje je precej, prevajalka, je zapisano v tokratni uredniški opombi, je navedla, da je v življenju Andersen objavil 156 pravljic in zgodb, temu je treba dodati 18 pravljičnih besedil, objavljenih posthumno, in 38 enot, objavljenih v drugih Andersenovih ­besedilih.V novi antologiji je objavljena spremna beseda pisateljice Polonce Kovač iz prve izdaje Pravljic, uporabljene so ilustracije iz več slikaniških izdaj, pet zgodb sta na novo ilustriralainv spremnem besedilu navaja biografske podatke o pisatelju, ki je hotel uspeti v gledališču in kot pisatelj, a njegove romane in gledališka dela so zasenčile pravljice.Slovenci, je dodala pisateljica, smo ga odkrili zgodaj, Svinjskega pastirja jeprevedel leta 1859, v Janežičevem celovškem Cvetju iz domačih in tujih logov (1861–1868) je osem pravljic prevedelBrata Andrej in Rok Predin sta spet združila moči in ustvarila prikupno knjigo za najmlajše Vesoljčki. Otroci se bodo zabavali ob dogodivščinah družine vesoljčkov, ki se po tednu dni počitnic v zvezdnem kopališču vrača domov na svoj planet Blabla.Andrej Predin je včeraj povedal: »Ta slikanica je prepojena z najinim otroštvom, zgodba v njej pa je napeta vesoljska pustolovščina, ki kaže tudi dinamiko znotraj družine vesoljčkov. Presenečeni boste, ko jo boste brali, je pogumna knjiga, je črna knjiga, ampak je zelo svetla knjiga.« To ni bilo edino sodelovanje med bratoma, prihodnji teden bo premiera predstave Bimberli v Lutkovnem gledališču Maribor.Na predlog pesnice in pisateljiceje založba ponovno izdala avtorsko slikanico francosko-poljske avtorice Elzbiete Violet Tomi in Maša. Ganljivo knjigo, ki govori o vojni, a ima srečen konec, je prevedel, priredila pa Lojzka Špacapan.Slikanica Zog Julie Donaldson in Axla Schefflerja v prevodu Nine Dekleva je zabavna pripoved o navdušenem mladem zmaju Zogu, ki se v prvih razredih zmajske šole uči leteti, rjoveti in bruhati ogenj. Knjigi je priložen devede z animiranim filmom, sinhroniziranim v slovenščino, ki je nastal v produkciji otroškega in mladinskega programa RTV Slovenija.