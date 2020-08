Izobrazba ni zagotovilo za empatijo

Vse, kar odhaja z nami, so besede, vse, kar smo drug za drugega, so pesmi ... Avtorica te misli, beloruska pesnica in pisateljica Volha Hapejeva, je morala na Dnevih poezije in vina nastopiti v Avstriji, v Potrni. Čeprav je že leto dni na pisateljski rezidenci v Gradcu, zaradi uvrstitve Belorusije na rdeči seznam ni mogla čez Muro. »Nič posebej novega, takšnih in drugačnih omejitev smo državljani z vzhoda celine že vajeni, pač nekoliko potrpimo in se prilagodimo,« je dejala v smehu.Včasih vam rečejo Volha, drugič Volja?Obe verziji sta ustrezni. Morda mi je celo bolj všeč Volja, ker v beloruščini, tako kot v slovenščini, ...