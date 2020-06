FOTO:Izšlo je

Tara WestoverOsvobojenaprevedla Danica Križman Mladinska knjigaKnjiga Osvobojena ameriške avtorice Tare Westover je že vse od nastanka leta 2018 burila duhove in se vzpenjala na lestvice najbolj branih knjig. Gre za iskrene spomine in za resnično zgodbo o težavnem otroštvu. Bralec se sprašuje, kako ga je junakinja sploh preživela. Odraščala je v mormonski družini v Idahu. Oče je bil verski blaznež, ki je teroriziral svojo družino. Tara je bila najmlajša od sedmih otrok, ki jih je mama rodila kar doma, niso obiskovali šole in niso imeli rojstnih listov ali kakšnih drugih dokumentov, ki bi pričali, da sploh obstajajo. Živeli ...