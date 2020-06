J. G. Ballard - Ko bizarno postane novo realno

Angleški pisatelj James Graham Ballard, bolj znan kot J. G. Ballard, ima unikaten pristop k pisanju, saj vidi in odkriva tisto, kar lahko mi le slutimo. Izkušnje, opisane v njegovih romanih, so po nenavadnem obratu dogodkov postale naša realnost. Pisatelj novega vala znanstvene fantastike je že zdavnaj popisal našo sedanjost. V paketu treh prevodov Potopljeni svet, Kristalni svet in Stolpnica, ki so pred koronavirusnim obdobjem izšli pri založbi Police Dubove, najdemo drastične podnebne spremembe, skrivnosten virus in samoizolacijo.J. G. Ballard se je rodil 15. novembra 1930 v mednarodni naselbini v Šanghaju. Njegov oče, ki je bil ...