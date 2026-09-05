Jason Allen-Paisant: Ne moreš govoriti o naravi, ne da bi govoril o sebi

Ko se je konec avgusta na Ptuju sklenil prvi mednarodni pesniški festival Versia, je slovenski prostor postal bogatejši za kar nekaj vrhunskih pesniških glasov v prevodu. Eden od njih je jamajški pesnik in pisatelj Jason Allen-Paisant, ki živi v Veliki Britaniji in čigar delo se iz izkušnje odraščanja na jamajškem podeželju razrašča v premislek o zapuščini kolonializma, odnosu do zemlje in drugačnih – skrbnejših – načinih bivanja. Njegova pesniška zbirka Misliti z drevesi je v prevodu Miljane Cunta izšla pri založbi Družina.