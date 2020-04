Je prihodnost prišla prehitro?

Povprečna letna rast svetovnega založništva med letoma 2014 in 2019 je bila skromna, 0,3-odstotna. Foto Infografika Delo

REUTERS Pictures Po podatkih revije Forbes je lani največ, nekaj čez 84 milijonov evrov, zaslužila J. K. Rowling. Foto Chris Pizzello Reuters Pictures

Na vseh ravneh založniškega ­posla je mogoče veliko zaslužiti­ – to je ena od izjav iz morja analiz in študij svetovnega založništva, ki jih za velike denarje prodajajo različna podjetja. Na stotine analiz, ki so proti letu 2025 predvidevale zdravo rast založništva povsod po svetu in nasploh pozitivne trende, je trenutno vrednih manj od toalet­nega papirja.Lansko stanje pomembnejših držav v založništvu so za pomladno številko­ pred (pozneje odpovedanim) londonskim knjižnim sejmom pripravili v reviji Publishing ­Perspectives, morda se že zdaj berejo malce nostalgično.Različne analize so pred virusom iz Wuhana govorile o imenitnem potencialu svetovnega založniškega pogona, ameriško založništvo naj bi po teh napovedih ohranilo 1,3-odstotno rast (lani se je prodaja vseh formatov knjig dvignila za 1,8 odstotka), v risu evropskega založništva naj bi le nemško v petih, šestih letih poskrbelo za nekaj manj kot 500 milijonov evrov posla, ostale države za nekaj manj kot 365 milijonov.Do konca tega obdobja naj bi japonsko izobraževalno založništvo zbralo 2,1 milijarde dolarjev, a splošna slika, kot jo je pred zadnjim frankfurtskim sejmom dal direktor ene od velikih knjigotrških verig, se zdi drugačna. Japonsko založništvo se od leta 1997, ko se je začela kriza, opoteka, zdaj skupaj prodajo le polovico tega, kar so leta 1996.Drugo največje gospodarstvo in založništvo na svetu, kitajsko, naj bi imelo po teh napovedih okrog 2,5-odstotno potencialno rast. Precej optimistične napovedi lahko prizemlji podatek, da je bila povprečna letna rast svetovnega založništva med letoma 2014 in 2019 skromna, 0,3-odstotna. Kljub veličastnim napovedim, da bo dinamičen prihod e-knjig stanje bistveno spremenil, se kaj velikega ni zgodilo.In pisatelji, kakšni so bili doslej zaslužki tistih pri vrhu? Po podatkih revije Forbes je lani največ, malo več kot 84 milijonov evrov, zaslužila, na drugem mestu je pristal prvi iz predlanskega leta, ameriški pisateljs 64 milijoni evrov, na tretjem nekdanja ameriška prva dama, sledijo avtor mladinskih uspešnic Dnevnik nabritega mulca, mojster grozljivkinV članku, objavljenem sredi marca v New York Timesu, so v uvodu zapisali, da se bo založniški svet močno spremenil. Čeprav ljudje v izolaciji berejo, se posel s knjigami lahko pripravi na katastrofo – največji literarni festivali in knjižni sejmi po svetu so bili odpovedani, javne knjižnice so zaprte, turneje pisateljev in njihovi nastopi pozabljeni, padec prodaje knjig in zapiranje knjigarn pa neizogibna. Bi lahko domnevali, da se bo dobro pisalo e-knjigam in zvočnim knjigam, še posebej slednjim, ki so že tako na dolgem pohodu?