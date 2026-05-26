  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Knjiga

    Je twitter res le orožje populistične desnice

    Recenzijski izvod: Migracije na Twitterju (X): komunikacijska razmerja v hibridni medijski sferi
    Twitter je kupil Elon Musk in ga spremenil v X. Foto Dado Ruvić/ Reuters
    Galerija
    Twitter je kupil Elon Musk in ga spremenil v X. Foto Dado Ruvić/ Reuters
    Aljaž Krivec
    26. 5. 2026 | 10:00
    26. 5. 2026 | 10:27
    6:30
    A+A-

    Znanstvena monografija Migracije na Twitterju (X): komunikacijska razmerja v hibridni medijski sferi Roka Smrdelja, docenta na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, jemlje pod drobnogled razpravo o begunski krizi, ki je od začetka septembra 2015 pa do konca istega leta potekala na (takrat še) twitterju. Ker smo v času, ki je sposoben prenesti hitro prehajanje ogromnega števila informacij, istočasno pa raziskovalni pristopi zahtevajo vsaj nekaj malega časovne distance do predmeta preučevanja, se lahko večina izbranih tem zdi nekam passé. A že hiter pomislek o fokusu monografije pravzaprav razkrije, da je bil ta izbran nadvse smotrno, saj se zdi, da se v njem skrivata dva elementa, ki sta pomembno zaznamovala politično in družbeno realnost zadnjih desetih let. Se spomnite, da je bila (obsedena) uporaba twitterja med političnimi akterji še pred desetimi leti nekakšen novum, ki je po hitrem postopku uvedel nov način političnega komuniciranja in s tem mišljenja? In nenazadnje, da se je težko otresti občutka, da se je polarizacija (parlamentarne) politike v resnici začela pospešeno dogajati v odnosu do vprašanja migracij?

    Rok Smrdelj, Migracije na Twitterju (X): komunikacijska razmerja v hibridni medijski sferi, Univerza v Ljubljani, 2026
    Rok Smrdelj, Migracije na Twitterju (X): komunikacijska razmerja v hibridni medijski sferi, Univerza v Ljubljani, 2026

    Natančna raziskovalna izhodišča

    Iz navedenega je zraslo nekakšno ljudsko prepričanje, da je twitter posebej pri srcu desnemu delu političnega spektra. Konec koncev je bil (in je še) pri nas posebej znan uporabniški račun Janeza Janše, v globalnem merilu pa bi mu bilo mogoče najti ustreznico v Donaldu Trumpu. Ob tem pa se je uveljavila še teza, da twitter najbolje prenaša parole in poenostavljene razlage razmer, s čimer je kot nalašč zanimiv za populistično obarvano politiko. Na podlagi naštetega je bil že skrajni čas, da se preveri, ali je resnično kaj na tem, zaradi česar je mogoče reči, da Smrdeljeva monografija pravzaprav opravlja pomembno poslanstvo.

    Knjiga temelji na natančnih, obširnih in zgledno pojasnjenih raziskovalnih izhodiščih, ki se v osnovi naslanjajo na model hibridnega medijskega sistema, teorijo prednostnega tematiziranja in teorijo omrežij. Na podlagi izkazanega razumevanja možnih pasti, poznavanjem logike twitterja, a tudi tradicionalnih medijev, je mogoče reči, da zasnova raziskovanja že obljubi bolj ali manj merodajne ugotovitve.

    V praksi tako v knjigi sledimo najpogosteje retvitanim (retvitanje je v monografiji, popreproščeno povedano, osnovno merilo popularnosti nekega stališča v okviru twitterja) objavam na temo tako imenovane evropske begunske krize, ki so zrasle na zelniku tako medijskih hiš, znanih političnih in drugih imen, manj znanih ali praktično neznanih imen, a tudi anonimnih uporabnikov oziroma uporabnic. Ugotovimo lahko, da se za najvplivnejše (še vedno) izkazujejo množični mediji, ki so deležni več kot polovico retvitov, medtem ko vidnejša politična imena zasedejo približno tretjino tega prostora. Ugotovimo lahko tudi, da pri tem prednjačijo digitalne platforme sicer v osnovi tiskanih medijev ter da skupno prevladujejo retviti splošno razumljenih desno usmerjenih medijev. Naposled ugotovimo še to, da je najpogosteje izpostavljena dimenzija begunske krize v retvitih varnostno vprašanje in da gre pri tem praviloma za protimigrantski diskurz. Prav tako ugotovimo, da med zagovorniki obeh skrajnih pozicij v odnosu do begunske krize ne prihaja do komunikacije.

    Vprašljiv zamik raziskave

    Monografija s tem potrjuje razširjena prepričanja o obravnavani problematiki, vendar pa odkrije tudi nekaj manj pričakovanih dimenzij, na primer, da so tudi promigrantske pozicije bile deležne bolj ali manj konstantnega retvitanja (a ne da bi zares dosegle viralnost) in da je del uporabniške mreže vendarle odkril način, s katerim je twitter z inovativnejšim pristopom uporabil za poskus dekonstrukcije prevladujočega diskurza o migracijah. Zadnji odkritji odnos, ki ga denimo levoliberalni in levi del političnega spektra gojita do omrežja, kot je twitter, postavljata pod vprašaj. Ob načelno bolj ali manj točnih domnevah o njegovi naravi se njegove možnosti za alternativne pristope vendarle podcenjuje.

    Vseeno pa se ob Smrdeljevi knjigi pojavlja tudi nekaj morebitnih zadržkov. Prvi, ki ga avtor, roko na srce, na več mestih priznava, sledi iz vprašanja o preučevanem vzorcu – ta se je sestavil nekaj let po aktivni razpravi, s čimer ni več povsem odražal njenega stanja, hkrati pa je bil omejen na določen tip govora o migracijah (neposreden in z najbolj pričakovanimi ključnimi besedami), ob tem pa v njem ni najti denimo avdio- ali videoposnetkov. Čeprav je končni vzorec obširen in se zdi, da v marsičem odraža dejansko stanje, je nemogoče oceniti, ali ni spregledal vsaj kakšnega zanimivega ali pomembnega vidika.

    Drugi zadržek velja pripisovanju političnih pozicij, kot jih je mogoče razbirati iz monografije. Zdi se, da Smrdelj z neprimerno manjšim zadržkom označi posameznega tviteraša ali posamezen medij kot desno usmerjen, medtem ko se pri nekaterih medijih ali ljudeh, za katere bi si sam upal reči, da so splošno sprejeti kot levoliberalno ali levo usmerjeni, slednjima oznakama izogiba in raje uporabi nevtralnejše izraze. Zato je vtis, kot da imamo opravka z nekakšno navidezno depolitizacijo, ki ob mediju, kot je tudi pričujoči, ustvarja vtis nekakšne nadideološkosti, a se ne zdi, da bi za to obstajala dobra podlaga – težko je namreč reči, da nima praktično vsak medij nekega bolj ali manj razvidnega svetovnega nazora, ki se zrcali skozi večji delež njegove vsebine. Ob tem bi bila dobrodošla tudi še ena raven presoje, ki bi dodatno raziskala umeščenost nekih retvitanih stališč. Povedano drugače: je pisanje o nekem problematičnem dogodku v okviru begunske krize osnovano na realnem dogodku, a opisano oziroma postavljeno v kontekst na pretiran, popreproščen ali morda tendenčen način? Ali pa se nemara dogodek sploh ni zgodil?

    Ne glede na te pomanjkljivosti pa se monografija kljub na videz izredno specifičnemu fokusu posveča vprašanju, ki se v resnici v okviru političnega dogajanja zadnjega desetletja izkazuje za izrazito pomembno, nemara celo ključno, ter ponudi prepričljivo in trdno podlago za naše razumevanje pomena begunske krize in narave sodobnih medijev.

    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

    Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
    25. 5. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Janša pušča svoje ministre v negotovosti

    Kadrovski razrez: Janez Janša se v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.
    Uroš Esih 25. 5. 2026 | 19:09
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza dejavnosti

    Med sindikati trojica milijonarjev in množica »revežev«

    V zadnjem desetletju so na sindikalnem področju skoraj povsem prevladali sindikati javnega sektorja.
    Karel Lipnik 26. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zadnje kadrovske odločitve: Špela Vovk nadomestila Petro Bezjak Cirman

    Na dopisni seji je razrešila več državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev; menjava tudi na čelu Ukoma. Nova vlada bo pričakovano imenovala svoje ljudi.
    25. 5. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    »Če izgubimo pasmo, izgubimo pomemben del prihodnosti« (video)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    26. 5. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spondiloza: obraba hrbtenice, ki omejuje gibanje

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    Promo Delo 26. 5. 2026 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nastanitve s posebnim šarmom, kjer vas pričaka nepozabna dobrodošlica

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Slovenci živijo v akvariju

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    raziskavadružbena omrežjatwitter

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Svetovna senzacija

    Kako so zmajevi mladiči osvojili znanstvenike

    Leglo človeške ribice iz leta 2016 je za biologe redka raziskovalna priložnost, konec maja praznujejo deseti rojstni dan.
    26. 5. 2026 | 11:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Na seji kolegija predsednika DZ padale ostre besede glede sindikatov

    V novi opoziciji v predlogu zakona o delovnih razmerjih, ki govori o sindikalnih članarinah, vidijo kaznovanje sindikatov, v sveži koaliciji pa to zanikajo.
    26. 5. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

    Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih.
    26. 5. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester City

    Michael Jordan ob čustvenem slovesu čestital Guardioli, City že našel naslednika

    Pep Guardiola se je na posebni zabavi zahvalil navijačem manchestrskega Cityja in klubu pomahal v slovo. Vodilni so že izbrali novega trenerja.
    Tim Erman 26. 5. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sosedje kopičijo stvari v skupnih prostorih bloka - jih lahko odstranimo sami?

    Pravnik odgovarja: Kaj storiti, ko stanovalci v skupnih prostorih kopičijo svoje stvari in ovirajo uporabo drugih etažnih lastnikov.
    Pravnik na dlani 26. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nova vlada

    Znanih še več potencialnih ministrskih imen, Eve Irgl še ni med njimi

    Po dosedanjih informacijah bo nova koalicijska arhitektura bolj razpršena kot v prejšnjih Janševih mandatih.
    26. 5. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester City

    Michael Jordan ob čustvenem slovesu čestital Guardioli, City že našel naslednika

    Pep Guardiola se je na posebni zabavi zahvalil navijačem manchestrskega Cityja in klubu pomahal v slovo. Vodilni so že izbrali novega trenerja.
    Tim Erman 26. 5. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Sosedje kopičijo stvari v skupnih prostorih bloka - jih lahko odstranimo sami?

    Pravnik odgovarja: Kaj storiti, ko stanovalci v skupnih prostorih kopičijo svoje stvari in ovirajo uporabo drugih etažnih lastnikov.
    Pravnik na dlani 26. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    25. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo