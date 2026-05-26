Je twitter res le orožje populistične desnice

Znanstvena monografija Migracije na Twitterju (X): komunikacijska razmerja v hibridni medijski sferi Roka Smrdelja, docenta na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, jemlje pod drobnogled razpravo o begunski krizi, ki je od začetka septembra 2015 pa do konca istega leta potekala na (takrat še) twitterju. Ker smo v času, ki je sposoben prenesti hitro prehajanje ogromnega števila informacij, istočasno pa raziskovalni pristopi zahtevajo vsaj nekaj malega časovne distance do predmeta preučevanja, se lahko večina izbranih tem zdi nekam passé. A že hiter pomislek o fokusu monografije pravzaprav razkrije, da je bil ta izbran nadvse smotrno, saj se zdi, da se v njem skrivata dva elementa, ki sta pomembno zaznamovala politično in družbeno realnost zadnjih desetih let. Se spomnite, da je bila (obsedena) uporaba twitterja med političnimi akterji še pred desetimi leti nekakšen novum, ki je po hitrem postopku uvedel nov način političnega komuniciranja in s tem mišljenja? In nenazadnje, da se je težko otresti občutka, da se je polarizacija (parlamentarne) politike v resnici začela pospešeno dogajati v odnosu do vprašanja migracij?

Rok Smrdelj, Migracije na Twitterju (X): komunikacijska razmerja v hibridni medijski sferi, Univerza v Ljubljani, 2026

Natančna raziskovalna izhodišča

Iz navedenega je zraslo nekakšno ljudsko prepričanje, da je twitter posebej pri srcu desnemu delu političnega spektra. Konec koncev je bil (in je še) pri nas posebej znan uporabniški račun Janeza Janše, v globalnem merilu pa bi mu bilo mogoče najti ustreznico v Donaldu Trumpu. Ob tem pa se je uveljavila še teza, da twitter najbolje prenaša parole in poenostavljene razlage razmer, s čimer je kot nalašč zanimiv za populistično obarvano politiko. Na podlagi naštetega je bil že skrajni čas, da se preveri, ali je resnično kaj na tem, zaradi česar je mogoče reči, da Smrdeljeva monografija pravzaprav opravlja pomembno poslanstvo.

Knjiga temelji na natančnih, obširnih in zgledno pojasnjenih raziskovalnih izhodiščih, ki se v osnovi naslanjajo na model hibridnega medijskega sistema, teorijo prednostnega tematiziranja in teorijo omrežij. Na podlagi izkazanega razumevanja možnih pasti, poznavanjem logike twitterja, a tudi tradicionalnih medijev, je mogoče reči, da zasnova raziskovanja že obljubi bolj ali manj merodajne ugotovitve.

V praksi tako v knjigi sledimo najpogosteje retvitanim (retvitanje je v monografiji, popreproščeno povedano, osnovno merilo popularnosti nekega stališča v okviru twitterja) objavam na temo tako imenovane evropske begunske krize, ki so zrasle na zelniku tako medijskih hiš, znanih političnih in drugih imen, manj znanih ali praktično neznanih imen, a tudi anonimnih uporabnikov oziroma uporabnic. Ugotovimo lahko, da se za najvplivnejše (še vedno) izkazujejo množični mediji, ki so deležni več kot polovico retvitov, medtem ko vidnejša politična imena zasedejo približno tretjino tega prostora. Ugotovimo lahko tudi, da pri tem prednjačijo digitalne platforme sicer v osnovi tiskanih medijev ter da skupno prevladujejo retviti splošno razumljenih desno usmerjenih medijev. Naposled ugotovimo še to, da je najpogosteje izpostavljena dimenzija begunske krize v retvitih varnostno vprašanje in da gre pri tem praviloma za protimigrantski diskurz. Prav tako ugotovimo, da med zagovorniki obeh skrajnih pozicij v odnosu do begunske krize ne prihaja do komunikacije.

Vprašljiv zamik raziskave

Monografija s tem potrjuje razširjena prepričanja o obravnavani problematiki, vendar pa odkrije tudi nekaj manj pričakovanih dimenzij, na primer, da so tudi promigrantske pozicije bile deležne bolj ali manj konstantnega retvitanja (a ne da bi zares dosegle viralnost) in da je del uporabniške mreže vendarle odkril način, s katerim je twitter z inovativnejšim pristopom uporabil za poskus dekonstrukcije prevladujočega diskurza o migracijah. Zadnji odkritji odnos, ki ga denimo levoliberalni in levi del političnega spektra gojita do omrežja, kot je twitter, postavljata pod vprašaj. Ob načelno bolj ali manj točnih domnevah o njegovi naravi se njegove možnosti za alternativne pristope vendarle podcenjuje.

Vseeno pa se ob Smrdeljevi knjigi pojavlja tudi nekaj morebitnih zadržkov. Prvi, ki ga avtor, roko na srce, na več mestih priznava, sledi iz vprašanja o preučevanem vzorcu – ta se je sestavil nekaj let po aktivni razpravi, s čimer ni več povsem odražal njenega stanja, hkrati pa je bil omejen na določen tip govora o migracijah (neposreden in z najbolj pričakovanimi ključnimi besedami), ob tem pa v njem ni najti denimo avdio- ali videoposnetkov. Čeprav je končni vzorec obširen in se zdi, da v marsičem odraža dejansko stanje, je nemogoče oceniti, ali ni spregledal vsaj kakšnega zanimivega ali pomembnega vidika.

Drugi zadržek velja pripisovanju političnih pozicij, kot jih je mogoče razbirati iz monografije. Zdi se, da Smrdelj z neprimerno manjšim zadržkom označi posameznega tviteraša ali posamezen medij kot desno usmerjen, medtem ko se pri nekaterih medijih ali ljudeh, za katere bi si sam upal reči, da so splošno sprejeti kot levoliberalno ali levo usmerjeni, slednjima oznakama izogiba in raje uporabi nevtralnejše izraze. Zato je vtis, kot da imamo opravka z nekakšno navidezno depolitizacijo, ki ob mediju, kot je tudi pričujoči, ustvarja vtis nekakšne nadideološkosti, a se ne zdi, da bi za to obstajala dobra podlaga – težko je namreč reči, da nima praktično vsak medij nekega bolj ali manj razvidnega svetovnega nazora, ki se zrcali skozi večji delež njegove vsebine. Ob tem bi bila dobrodošla tudi še ena raven presoje, ki bi dodatno raziskala umeščenost nekih retvitanih stališč. Povedano drugače: je pisanje o nekem problematičnem dogodku v okviru begunske krize osnovano na realnem dogodku, a opisano oziroma postavljeno v kontekst na pretiran, popreproščen ali morda tendenčen način? Ali pa se nemara dogodek sploh ni zgodil?

Ne glede na te pomanjkljivosti pa se monografija kljub na videz izredno specifičnemu fokusu posveča vprašanju, ki se v resnici v okviru političnega dogajanja zadnjega desetletja izkazuje za izrazito pomembno, nemara celo ključno, ter ponudi prepričljivo in trdno podlago za naše razumevanje pomena begunske krize in narave sodobnih medijev.