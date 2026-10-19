Jenkova nagrada Vidu Karlovšku za Destrukcije

Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let je včeraj v Kranju prejel Vid Karlovšek za zbirko Destrukcije, ki je letos izšla pri Literarnem društvu IA. S podelitvijo stanovske nagrade za poezijo so se v Kranju začeli tradicionalni Jenkovi dnevi, ki jih bodo sklenili 27. oktobra.

Kot je zapisala žirija, Destrukcije Vida Karlovška izstopajo kot ena najbolj samosvojih in sodobno zvenečih pesniških knjig zadnjega časa. Temino, telesnost in samoto zgostijo v pesniški svet, ki prekipeva od energije. Največja moč zbirke je v jeziku: besede se ponavljajo, razmikajo, preobračajo in zvočno zaletavajo druga v drugo. Karlovšek se izogne leporečju in sentimentalnosti. Lepo oblikovana zbirka diši po sodobnosti in mladosti ter lahko nagovori tudi tiste, ki poezije ne berejo pogosto. Kot je povedala predsednica žirije Darinka Kozinc, je avtor zajel, kako mlad človek dojema trenutni svet. Pri tem ugotavlja, da mlada generacija ustvarja nekoliko drugačno poezijo.

Zmagovalec je ob prejemu nagrade povedal, da ni pričakoval niti nominacije. Je namreč pripadnik mlajše, še neuveljavljene generacije in pesniška zbirka Destrukcije, ki združuje pesmi zadnjih sedmih let, je njegov pesniški prvenec. Vesel je, da je žirija prepoznala kakovost v njegovi poeziji, ki želi biti univerzalna, in da se v stanovskih oziroma eminentnih literarnih krogih odpira polje tudi za mlajšo generacijo.

Destrukcije Vida Karlovška FOTO: promocijsko gradivo

Žirija, ki so jo poleg predsednice sestavljali še Kozma Ahačič, Miša Gams, Zlatka Obed in lanski nagrajenec Brane Senegačnik, je za letošnjo Jenkovo nagrado nominirala pet pesniških zbirk. Poleg zmagovalne so to še zbirke Pes, dvojčici in zeleni tatu Alje Adam, Tajga Ivana Dobnika, Moj papirnati dom Aceta Mermolje ter Nad rušo Aleša Mustarja. Kot je pojasnil predsednik Društva pisateljev Slovenije Marij Čuk, so nominiranci zaznamovali zadnji dve leti slovenske poezije.

Žirija, ki je prebrala okoli 300 zbirk, je generacijsko in geografsko znala izluščiti tisto, kar sodobni slovenski poetični čas prinaša, je ocenil. Povedal je, da je poezija duhovna podstat, ki osvobaja človeka od primeža nestrpnosti in sovraštva, ki zaznamuje današnjo družbo.

»Prav književnost in z njo ta visoki izraz duhovnosti, ki se ji pravi poezija, je lahko možnost, da se otresemo vse te navlake, pogledamo vase, pogledamo skozi oči, pisavo in verze pesnika ter mogoče potrkamo tudi na lastno vest,« je dejal. »Naj živi poezija, ki vključuje, ki združuje in ki ne razdvaja,« je sklenil.

Jenkova nagrada je ena najuglednejših slovenskih literarnih nagrad, stanovska nagrada, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Prvi nagrajenec je bil leta 1986 Niko Grafenauer.

Jenkova nagrada tako letos praznuje 40 let. Ob tej priložnosti je Društvo slovenskih pisateljev pripravilo antologijo, ki na enem mestu združuje pesmi vseh dosedanjih nagrajencev. Nagrado, poimenovano po pesniku in pisatelju Simonu Jenku (1835–1869), vsako leto podelijo v okviru Jenkovih dni, ki v Kranju potekajo od obletnice njegove smrti 18. oktobra do obletnice njegovega rojstva 27. oktobra. Sklop dogodkov koordinira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Kot je povedal direktor zavoda Klemen Malovrh, se v tem času zgodi več lepih kulturnih dogodkov, ki dobro povežejo mesto in ljudi vseh generacij. »S temi dogodki želimo ne le ohranjati kulturno dediščino, ampak jo tudi aktivno živeti,« je poudaril. Kranjski župan Matjaž Rakovec je dejal, da je bil Simon Jenko eden najpomembnejših slovenskih literatov in kulturnikov. Treba je ohranjati spomin nanj in hkrati zavest o pomenu naše kulturne identitete ter to prenašati na nove generacije, je poudaril.