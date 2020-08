FOTO:Jezik kot sočno orodje

Nebeški gospod Buoh, ki Poljance tepe in ima pri tem vselej prav, se je, potem ko je pred stoletjem prvič krojil literarne usode junakov Visoške kronike, naučil dialekta doline, v katero je ta zimzelena Tavčarjeva pripoved postavljena. Ob stoletnici njene prve objave so lani v Poljanah uprizorili dramatizacijo Vesuoške kronike v narečju, letos je izšla v knjigi. Ta prinaša še izvirni roman in ilustracije Maje Šubic.Ob jubileju prvega izida Visoške kronike Ivana Tavčarja v obliki podlistka, ki je leta 1919 iz številke v številko nagovarjal bralce Ljubljanskega zvona, so zgodbo romana najprej postavili na oder v ...