Jo Nesbø: Neizprosen do lastnih junakov in bralcev

Nesporen kralj skandinavske kriminalke je Jo Nesbø, norveški pisatelj, glasbenik ter nekdanji borzni posrednik in novinar. Njegova dela so prevedli v več kot 40 jezikov in prodali v več kot 35 milijonih izvodov. Nekaj so jih ali jih še bodo prenesli na filmsko platno in televizijske zaslone. Najbolj znan pa je po dveh serijah romanov, humoristično otroški o nenavadnem doktorju Proktorju in kruto krvavi o kriminalistu Harryju Holu.Nesbø, ki je pred dvema letoma ob izidu slovenske izdaje romana Macbeth obiskal Slovenijo, je radikalno usmeril pozornost bralske javnosti proti severu Evrope. Umori v urejeni družbi so veliko bolj ...