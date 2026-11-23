Z največjega knjižnega sejma na svetu so nedavno sporočili, da se po več kot dvajsetih letih od njega poslavlja njegov predsednik in izvršni direktor Jürgen Boos, ki je »imel odločilno vlogo pri oblikovanju sejma v najpomembnejši prostor srečevanja globalne knjižne in medijske industrije«. Strokovnjak za založništvo in izkušeni menedžer je med pripravami na častno gostovanje Slovenije v Frankfurtu leta 2023 to večkrat obiskal, sveže upokojen pa je na tokratnem Slovenskem knjižnem sejmu eden od gostov Nemčije, države v fokusu. Tri leta po častnem gostovanju Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu zdaj vi gostujete na Slovenskem knjižnem sejmu. Kako s te časovne razdalje gledate na takratno predstavitev v Frankfurtu? Še vedno se zelo živo spominjam slovenske predstavitve v vlogi častne ...