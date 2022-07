Jugoslovanka kot glasnica upora in emancipacije

V nadaljevanju preberite:

Knjiga je razdeljena na pet poglavij. V prvem avtorica podrobneje proučuje konstrukcijo telesa Jugoslovanke v patriarhalnem socializmu, v drugem fenomen Marine Abramović, Lepe Brene in Esme Redžepove povezuje s pojmi socialistične nacije, orientalizma in jugoslovanske dediščine, v tretjem se ukvarja s tako imenovano queerovsko Jugoslovanko, ki zadeva zlasti obdobje novih družbenih gibanj v Sloveniji, v četrtem poglavju pa s poskusom feminističnega branja skupin NSK, Laibach in Scipion Nasice analizira položaj Jugoslovanke »v morju avantgardnega mačizma«. V petem poglavju se loti tako imenovane zadnje generacije Jugoslovank med vojnami in razpadanjem države.