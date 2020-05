​Julia Phillips - Kamčatka je svet, ki izginja

Prva misel ob omembi polotoka Kamčatka je, da leži na koncu sveta. V resnici je Kamčatka na začetku sveta, pred njo je le Japonska. Zagotovo je tudi najmlajši del našega sveta, naše Zem­lje, kajti gre za potresno in vulkansko najbolj dejavno območje. In roman Izginuli svet ameriške pisateljice Julie Phillips, ki je nedavno izšel pri Mladinski založbi, se dogaja ravno tam.Prebiranje romana je pravo pustolovsko doživetje, saj se potikamo po res drugačnem in nenavadnem okolju, kjer živijo zelo različni in nenavadni ljudje, ki se jim dogajajo navadne, vsakdanje zadeve, razen ugrabitve dveh deklic, ki izgineta nekega avgustovskega ...