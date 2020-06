Jutri gremo v napad. Glej, kako globoko je nebo!

Med drugo svetovno vojno nikjer v Evropi ni bilo takšnega organiziranega odpora proti nacizmu, kot je bil partizanski. O genezi in razvoju tega gibanja in v kontekstu svetovne zgodovine je Jože Pirjevec napisal 944 strani dolgo knjigo, ki se bere kot napeta, tragična, kruta in junaška zgodovinska zgodba, polna različnih akterjev.V času, ko črne fašistične ideje ponovno, kot razlita nafta v oceanu, zastrupljajo stari kontinent, je poznavanje zgodovine bolj pomembno kot kdaj prej. Kot je na predstavitvi knjige dejal eden od njenih urednikov Tine Logar (drugi urednik je Aljoša Harlamov), lahko takšno knjigo napiše le izjemen ...