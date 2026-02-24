Kaj brati ob obletnici ruske invazije na Ukrajino

Danes je dan žalovanja, a tudi dan spominjanja. Zaznamujemo namreč četrto obletnico trenutka, v katerem je Rusija sprožila največjo in najsmrtonosnejšo vojno v Evropi po drugi svetovni vojni. Ruske sile te dni zavzemajo skoraj dvajset odstotkov ukrajinskega ozemlja, po ocenah Agencije ZN za begunce (UNHCR) pa v Ukrajini še vedno prebiva okoli 3,8 milijona notranje razseljenih ljudi. Za boljše razumevanje ne le ukrajinske preteklosti in sedanjosti, pač pa vojne in njenih posledic v splošnem se je, kot tolikokrat, vredno obrniti h knjigam.

FOTO: promocijsko gradivo

Dolga pot do miru: Srebrenica, Galicija in Ukrajina, Auschwitz, Gaza; Soška fronta

Boštjan Videmšek, Abha Valentina Lo Surdo

prevod iz italijanščine Saša Grahovac Fabbri

UMco, 2025

»Mir nikakor ni samoumeven. Mir je absolutni privilegij. To dejansko vedo le tisti, ki so izkusili vojno,« kajti ta »človeka iztrga iz njegovega življenja. Razkosa njegovo sedanjost, uniči in deformira njegovo prihodnost, zatemni preteklost,« v knjigi, ki si jo deli z novinarko Abho Valentino Lo Surdo, zapiše novinar in protivojni poročevalec Boštjan Videmšek. Videmšek je od leta 1999 poročal o večini oboroženih konfliktov po svetu in bil med drugim v Afganistanu, Iraku, Siriji, Demokratični republiki Kongo, Somaliji, Gazi, Libiji, Južnem Sudanu, Pakistanu, na Kosovu in v Ukrajini.

FOTO: promocijsko gradivo

Poklon Ukrajini

Erik Valenčič

Miš, 2026

Novinar Erik Valenčič je med marcem 2022 in januarjem 2023 štirikrat obiskal Ukrajino, nato pa ga je lanskega maja pot zanesla še skozi Stari Sambor, Čerkasi, Harkov, Slavjansk, do fronte v Doneški oblasti, v Mikolajev, Herson in Odeso. Kot pravi, se je odločil, da o vojni tokrat ne bo zgolj poročal; v Ukrajino je vozil humanitarno pomoč, pri tem pa spoznaval njene prebivalce in druge prostovoljce. Kot poudarja v knjigi, si je med drugim želel orisati »delovanje mednarodno-ukrajinske človekoljubne mreže, ki je predstavljala odločen ljudski odpor proti mašineriji smrti«, kajti »na milijone ljudi se je odzvalo klicem na pomoč in začelo v imenu solidarnosti graditi mostove, ki jih ni bilo moč porušiti«.

FOTO: promocijsko gradivo

Ukrajinske vinjete

Mitja Velikonja

Miš, 2025

Eseji, zbrani v Ukrajinskih vinjetah, vojno stanje osvetljujejo tako skozi doživljanje avtorja, ki se je na vojna območja Ukrajine odpravil dvakrat, kot tudi skozi obsežnejše zgodovinsko, družbeno, kulturno in politično pretresanje okoliščin invazije in sodobne obravnave Ukrajine. »Tako sem se šel med vožnjami ali čakanji kjer koli majhen test: koliko časa traja, da naletim na podobe vojne, na bojevniško ikonografijo, besedišče emfatičnega domoljubja, na zvok narodnobudne pesmi, posnetke z bojišč. Povečini je šlo za sekunde,« piše kulturolog Mitja Velikonja, čigar razmisleke, ki se dotikajo tudi odziva (slovenske) politike in intelektualcev na vojno, spremlja širok nabor njegovih fotografij z ukrajinskih ulic.

FOTO: promocijsko gradivo

Sive čebele

Andrej Kurkov

prevod Lijana Dejak

Goga, 2024

»Tiho je zdaj tu. Že dva tedna, kar je tiho. Za zdaj ne streljajo drug v drugega. Mogoče so se naveličali? Mogoče granate in naboje hranijo za pozneje? Mogoče pa nočejo vznemirjati zadnjih dveh prebivalcev Male Starogradivke, ki se oklepata svojih domačij močneje kot pes najljubše kosti? Druge Malostarogradivčane je že čisto na začetku spopadov prijelo, da bi se odselili. In so tudi se. Ker so se za svoja življenja zbali bolj kot za premoženje in so izmed dveh bojazni izbrali močnejšo,« beremo v romanu rusko pišočega ukrajinskega pisatelja. Gre za pripoved o moškem, ki vztraja v vasi na nikogaršnji zemlji, dokler se ne zboji za svoje čebele. Rad bi jih odpeljal nekam, kjer ne streljajo, da med ne bi imel priokusa vojne.

FOTO: promocijsko gradivo

Dežela izgubljenih ali Male strašljive pravljice

Katerina Kalitko

prevod Andreja Kalc

LUD Literatura, 2024

Katerina Kalitko velja za enega najzanimivejših glasov sodobne ukrajinske literature. V Deželi izgubljenih izpisuje cikel devetih zgodb o ljudeh, ki jih je svet tako ali drugače odrinil na rob. Kajti »prebivalci zaselka so opazili, da Lalibela ni nikomur zavrnila pomoči, ne prvič, ne drugič, niti tretjič, kolikorkrat je pač bilo potrebno. Sama je vsak dan postajala vse bolj bela in prosojna, vsak dan so vse večje kaplje mire polnile kristalno vazico, ki so jo morali zdaj zamenjati večkrat na dan, da ne bi stekle čez rob. Zdelo se je, da tudi ljudem pomaga, da postajajo vse svetlejši in svetlejši z vsakim obiskom pri njej. In ljudje so ji verjeli – saj je bila bela.«

FOTO: promocijsko gradivo

Vrata Evrope: Zgodovina Ukrajine

Serhii Plokhy

prevod Niki Neubauer

UMco, 2022

Delo Serhiija Plokhyja, profesorja zgodovine Ukrajine na Harvardski univerzi, nam približa zgodovino te največje in najmanj poznane evropske države vse od antike do današnjih dni. Kot poudarja avtor, je država večkrat padla pod oblast različnih političnih entitet (med njimi najdemo Vikinge, Bizantinsko cesarstvo, Mongole, rusko carstvo in Sovjetsko zvezo), pri čemer pa »sedanji vojaški spopad v Ukrajini ni le spopad političnih vrednot. Prizadevanja Rusije, da bi /.../ zaustavila svoj imperialni zaton, predstavljajo veliko grožnjo mednarodnemu redu in njegovim temeljnim načelom suverenosti in ozemeljske celovitosti nacionalnih držav na ravni, kakršne ni bilo od konca druge svetovne vojne.«

FOTO: promocijsko gradivo

Zahodna politika, Rusija in Ukrajina: Govor v Evropskem parlamentu

Jeffrey D. Sachs

prevod Nuša Rozman

predgovor Tomaž Mastnak

Založba ZRC, 2025

Knjižica prinaša lanski govor priznanega ekonomista Jeffreyja D. Sachsa v evropskem parlamentu, v katerem ostro in jasno kritizira vlogo ZDA v vojni v Ukrajini ter poziva Evropo k samostojni, mirovno usmerjeni zunanji politiki. Kot v predgovoru zapiše sociolog Tomaž Mastnak, »gre za razlago, ki jo lahko ponudi samo nekdo, ki pozna delovanje ameriškega in tudi svetovnega političnega establišmenta od znotraj – pri tem pa kljub temu da je insajder, ni izgubil ne sposobnosti neodvisnega razmišljanja, ne moralnega kompasa, ne poguma javno izreči svoja prepričanja«.

FOTO: promocijsko gradivo

Vojna

André Letria, José Jorge Letria

prevod Katja Zakrajšek

starost: 5+

Modrijan, 2022

»Vojna je molk,« beremo v slikanici, pod katero se podpisujeta pesnik, pisatelj, dramatik in novinar José Jorge Letria ter ilustrator André Letria. Prav zato je knjiga vrhunsko izhodišče za pogovor, kajti »svet je, kakršen je, in otroci niso izvzeti iz njega. Nekateri vojno doživijo na lastni koži; njim lahko taka knjiga pomaga potrditi in najti besede za svojo izkušnjo. Ali pa lahko to pomaga storiti staršem, ki morda ne vejo, kako svojo zgodbo povedati otrokom. Po drugi strani je za tiste srečnejše bralke in bralce varen poligon, na katerem se lahko do neke mere soočijo s tem, česar sicer sami niso doživeli, kar je hkrati tudi vaja v empatiji,« poudarja prevajalka Katja Zakrajšek.