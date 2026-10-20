Kaj, če vsakdanjost ni nekaj dolgočasnega in nepomembnega

Tudi kadar berem njene dnevnike z naslovom Trenutki videnja (prevedla Breda Biščak, založba Arsem), se zdi, da se je Woolfova ves čas želela izgubiti, ne geografsko, ampak da je želela izgubiti svojo identiteto; strastno si je želela postati nihče, se otresti vseh okov, ki so jo spominjali na to, kar je bila, kar so bili drugi. Hotela je jasno in od blizu videti svet. »Nameravala sem pisati o smrti, a kot običajno je v moje pisanje vdrlo življenje,« je zapisala 17. februarja 1922, malo po svojem štiridesetem rojstnem dnevu. Njeni dnevniki so polni bolečine: smrti, izgub, bolezni, žalovanja, depresije, tesnobe in strahu. Toda vsaka stran je živa, polna osupljive energije, užitka in veselja.