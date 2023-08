Kaj nam spomeniki povedo o nas?

V nadaljevanju preberite:

Angleški zgodovinar Keith Lowe poudarja, da živimo v času, ko spomeniki padajo kot domine. V ZDA so se že znebili veliko spomenikov, ki so upodabljali generale ali posameznike, ki so poveličevali suženjstvo, v Južni Ameriki so podrli kipe iz preteklosti, ki so prikazovali kolonialiste, podobno se je zgodilo tudi v Veliki Britaniji. Talibi so razstrelili mnogo predislamskih spomenikov v Afganistanu, na primer dva velika kipa Bude v goratem Bamijanu, na Poljskem in v Ukrajini so odstranili številne spomenike iz časa komunizma. Stare kipe nadomeščajo novi – v Iraku so na mesto, kjer je nekoč stal velikanski kip Sadama Huseina, postavili skulpturo, ki prikazuje iraško družino, v ZDA so tam, kjer je nekoč stal spomenik generala Roberta E. Leeja, postavili kip Rose Parks.