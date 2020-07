FOTO:Kaj se skriva v lončku Mojce Pokrajculje

»Za slišat eno lepo pravljico, jaz bi bila šla po golih kolencih tja do Benetk!« Misel Tine Vajtawe iz Rezije, ene najplodovitejših pripovedovalk ljudskih pripovedi, kar jih je zapisal slovenski folklorist Milko Matičetov, je le ena od številnih na razstavi Za devetimi gorami, ki so jo te dni odprli na Ljubljanskem gradu, a zelo nazorno povzame moč, ki jo ima slovensko pripovedno izročilo. Tem zgodbam rečemo v vsakdanjem jeziku kar pravljice, prepoznamo pa jih po ilustracijah, ki so se nam zasidrale globoko v spomin.Prav ilustracije so tiste, ki z vrha stopnišča v grajskih Kazematah takoj potegnejo v čudežni svet pravljic. ...