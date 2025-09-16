Kako bomo prišli iz nočne more

V nadaljevanju preberite:

Časi nočne more govorijo o aktualnih stvareh globalnega političnega in družbenega vsakdana, o času, ki ga živimo, o trendih, ki se spet vzpostavljajo in ne vodijo le k fenomenu »utrganega gospodarja«, kot ga imenuje, temveč tudi iz tovrstne atmosfere v sfero »nočne more«. Sestavljajo jo nenehni, celo naraščajoči problemi, ko, kot zapiše, v »grozni družbeni klimi /.../ celotno družbo preveva strupeno ozračje«. Knjiga se hoče ukvarjati s tem, pokazati hoče, kaj predstava nočne more pomeni in kaj prinaša.