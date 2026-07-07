Kako je ljubilo osmansko cesarstvo

Ob prebiranju antologije Čas divjega tulipana (Založba Škuc, 2025) je bralec lahko le osupel. Nad izjemnim bogastvom tradicije osmanske lirike, kakopak, a tudi nad delom, ki ga je opravil pesnik, prevajalec, klasični filolog in glasbenik Blaž Božič, ki je osmanske pesmi ne le izbral in prevedel, pač pa izpisal tudi kopico pojasnjevalnih opomb, slovar pojmov, bibliografijo in dve spremni študiji. Ob dejstvu, da je osmanska pesniška tradicija tako pri nas kot tudi širše skoraj docela nepoznana, je Čas divjega tulipana pravzaprav bakla v temi.