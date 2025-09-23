  • Delo d.o.o.
    Knjiga

    Kako je mogoče predlagati novo ontologijo

    Knjiga filozofa Jureta Simonitija Kontingenta univerzalnosti nam ponuja nič manj kot novo ontologijo.
    Nič drugega ne more fiksirati kontingence sedanjega trenutka, razen vznik univerzalnega. In, posledično, univerzalnost ni nič drugega kot gola forma sveta, »ki si je navzoča le v svoji kontingentni lokalnosti«. FOTO: Sophie Garcia
    Nič drugega ne more fiksirati kontingence sedanjega trenutka, razen vznik univerzalnega. In, posledično, univerzalnost ni nič drugega kot gola forma sveta, »ki si je navzoča le v svoji kontingentni lokalnosti«. FOTO: Sophie Garcia
    Janez Markeš
    23. 9. 2025 | 05:00
    23. 9. 2025 | 08:19
    V resnično briljantni študiji avtor razgrinja idejo, »to najbolj neznosno vseh filozofskih misli«, da »sta kontingenca in univerzalnost ena in ista stvar«, a obravnavani sta z dveh različnih vidikov. Zanj je prišel čas, ko je ti dve zadevi treba spraviti skupaj, v razmerje, potem ko si je zgodovina filozofije vsaj od Parmenida in Platona dalje prizadevala »ti dve nasprotji držati čim dlje narazen«.

    Ko prebiramo, še enkrat, res briljantno knjigo, vidimo, kako avtor posodobljene prstne odtise G. W. Hegla pušča v vsakem poglavju. S Heglovo smrtjo pravzaprav razločuje metafiziko od postmetafizike. Do Hegla je filozofska resnica počivala za Parmenidovimi vrati, »ki ločujejo poti dneva in luči«, na Platonovem »nadnebeškem kraju«, v Leibnizovi »palači usod«, Hegel bi rekel »v mislih Boga pred stvarjenjem sveta«. Šlo je za postopen zaton transcendentnih idej, v katerem je Hume najprej razgradil vse substance, Kant filozofske resnice prestavil v horizont regulativnih idej, Fichte v okvir kolektivnih smotrov podreditve zemlje, do Hegla in v »časovnost (teološke) previdnosti in retroaktivnosti, kjer so konci vselej že prepredeni z začetki«.

    Sedmi obet gre čez vprašanje, zakaj se v procesu, ko drsimo proti obrobju brezbrižnega vesolja, isto vesolje uvija nazaj in nas prosi, da mu pomagamo pri njegovem nastajanju. FOTO: Shutterstock Shutterstock
    Sedmi obet gre čez vprašanje, zakaj se v procesu, ko drsimo proti obrobju brezbrižnega vesolja, isto vesolje uvija nazaj in nas prosi, da mu pomagamo pri njegovem nastajanju. FOTO: Shutterstock Shutterstock

    Od tu naprej avtor govori o postmetafizični pokrajini, v katero umesti Kierkegaarda, Nietzscheja, Heideggerja, Wittgensteina, Foucaulta, Derridaja, Badiouja, v mislih pa ima še koga. Veliko, na skoraj tridesetih straneh, se ukvarja s Slavojem Žižkom, kot je videti, zato, ker Žižek s svojo filozofijo tako ali drugače tudi trasira pot v kontingentno (prigodno) univerzalnost.

    Kaj je torej kontingenca

    Skupaj z njim problem zasnuje takole: k razmerju med kontingenco in univerzalnostjo gre tudi vprašanje nujnosti. Ko smo v danem trenutku, človek ne more storiti kaj drugega, »kot da pade v s tem porajajočo se univerzalno resnico«. S sedanjim trenutkom smo v negativnem zarisu »edinega mesta« in pred skokom v nekaj, kar to mesto presega. Kontingenca se bo v razmerju do univerzalnosti otresla »metaforične semantike velikega astronomskega meta kock«, šla bo onkraj večnih eksistencialnih ali ontoloških resnic, onkraj metafizičnih pojmov, pristala bo na singularnem mestu.

    Kaj je torej kontingenca? Prvič pomeni, da posamezno mesto ni izpeljano iz splošne formule, simbolne Nujnosti, transcendentalne matrice ali božje Zapovedi. In drugič, posledično, se univerzalnost ne bo več nanašala »na veliki nebeški Zakon, katerega vzvodi ležijo zunaj sveta«. Avtor bo to imenoval »aktualna univerzalnost«, ki se razvija izključno v »kozmični imanenci«. Tako se svet obrne na glavo.

    Zato bo teza knjige takale: nič drugega ne more fiksirati kontingence sedanjega trenutka, razen vznik univerzalnega. In, posledično, univerzalnost ni nič drugega kot gola forma sveta, »ki si je navzoča le v svoji kontingentni lokalnosti«.

    Osrednja teza knjige je torej zlitje dveh nasprotnih pojmov. Postavi tezo, da filozofiji manjka prav to, kar je Hegel zasledoval pod pojmom »konkretna univerzalnost«, Kierkegaard in Sartre pod pojmom »singularna univerzalnost«, Lacan v »kontingentni točki prešitja«, Deleuze pod pojmom »singularnost univerzalnosti v produkciji Novega«, Derrida v »ireduktibilni dialektiki singularnega dogodka in univerzalnega ponavljanja«, in tako naprej do sodobnih političnih filozofov, kot so Mouffe, Laclau, Rancière, Balibar, Badiou in Butler.

    Umetnost je način življenja..Šesti obet gre čez vprašanje, zakaj se svet še ni iztekel. FOTO: Gorazd Dominko
    Umetnost je način življenja..Šesti obet gre čez vprašanje, zakaj se svet še ni iztekel. FOTO: Gorazd Dominko

    Simoniti v knjigi skuša izslikati (zgraditi) novo sliko sveta. Najprej nariše slepo ulico, v kateri se je znašla (post)metafizika. Potem predstavi Žižkovo strategijo za izhod iz postheglovske slepe ulice. Sledi zgodovinsko tlakovanje zgodovinske podlage za intuicijo »kontingentne univerzalnosti«. Končno postavi temelje nove ontologije, ki jo »določajo koordinate absolutne veljavnosti zakona, ki vlada v negativnem prostoru odsotnosti transcendentnega Zakona«, in nujnosti, ki izvira iz njega.

    Univerzalnost je razodetje absolutne kontingence

    Zagata postmetafizike je torej na dlani. S kartezijansko filozofijo ter moderno znanostjo Kopernika in Galileja je padla ločnica med sublunarno in superlunarno sfero. Kant je v svoji »transcendentalnosti« našel vzvod in univerzalije odvezal od vsakršnega metafizičnega sidrišča. Po Heglu je svet začel razpadati v logično neodvisnost, v ireduktibilnost individualnih dejstev in položajev. Kierkegaard nas je napotil k posameznikom, Nietzsche v perspektive, Heidegger k tubiti, Wittgenstein v življenjske forme in jezikovne igre, Foucault k »povoirs«, Derrida k znakom, ki se razpršijo po neskončnih kontekstih, Badiou k množicam množic in k postmodernim performativnim dejanjem. Tu je Marx s svojim »ekonomskim zakonom gibanja moderne družbe«.

    Jure Simoniti

    Kontingentna univerzalnost

    Analecta, 2025

    Vsi filozofski modeli, ki jih Simoniti temeljito predstavi, ga vodijo v ugotovitev, da »univerzalnost ni nič drugega kot razodetje absolutne kontingence«. Tu avtor odpre vrata Slavoju Žižku, ki po zanj značilnih ovinkih mojstrsko pokaže, kako se univerzalije in kontingentni dogodki »prepletajo tukaj in zdaj«. Kot rečeno, temu posveti precej prostora, kar bo bralec zaradi pomanjkanja prostora v tej predstavitvi podrobneje lahko raziskal sam. Avtor se na koncu analize nameni raziskati zgodovinski izvor pojma univerzalnosti kot ontološko povsem odvisnega od pojma kontingence.

    Kot temeljni kamen univerzalnosti

    Pri zgodovinskem premisleku avtor kot izhodiščnega ponudi Kopernikovo gibanje opazovalca, kar obrne ptolemajsko perspektivo zemlje in vesolja. Ključ prevrata, pove, je drzna zamisel, da se poleg drugih planetov lahko premika tudi zemlja sama.

    Kopernikanski obrat pripisujejo tudi Emmanuelu Kantu, tako kot pri Koperniku, gre pa za to, da ni razodetja univerzalnosti brez deleža ireduktibilne singularnosti. Gre za obrat, ki sta ga do konca izpeljala Galilej in Newton. Z Galilejevim teleskopom je padla ločnica med nebom in zemljo, pri Newtonu pa s tremi »zakoni umeščanja«. Newton je s svojo gravitacijsko astronomijo pokazal, da je planetarni sistem kot policentrični prostor neskončnih interakcij.

    Albert Einstein. Relativnost ostaja ostrednja tema filozofije. FOTO: Reuters Foto
    Albert Einstein. Relativnost ostaja ostrednja tema filozofije. FOTO: Reuters Foto

    Potem je tu še Darwinova nestabilnost vrste. Obrnil je Aristotelovo metodologijo klasifikacije in hierarhijo obrnil na glavo, kajti v singularnosti aktov reprodukcije je našel edini razlog za časovni vznik univerzalne forme neke vrste. Taka je teorija evolucije. In tu je še teorija revolucije in Marxova menjalna vrednost, točneje sprememba uporabne vrednosti v menjalno vrednost. Gre za popolno premeno blagovne metafizike, kajti menjava je kontingentna in singularna.

    Ontologija sedanjosti, ki jo predlaga avtor, izdela koncept univerzalnosti, ki odgovarja na vprašanje »zakaj si svet daje svojo sedanjost«.

    Od tu naprej gre Simoniti do Saussurove razlike do drugega znaka v jeziku. Pokaže, kako kot govoreča bitja svojih besed ne moremo črpati iz »platonskih nebes« ali prirojenega mentalnega leksikona. Od tu do Freuda in njegovega premika k nezavednemu in psihoanalizi je le en korak. Tudi v tem logičnem prostoru kontingentna singularnost polaga temeljni kamen univerzalnosti. Skupno matrico znanstvenih revolucij končno in odločilno naznači Einsteinova teorija relativnosti, vzporedno pa, paradoksalno, tudi kvantna teorija.

    V vseh primerih funkciji univerzalnosti in singularnosti zamenjata mesti. Pridemo do občosti, ki se, kot zapiše avtor, »mora vsakokrat stisniti skozi šivankino oko gole kontingentne singularnosti, da bi skozi to kontrakcijo nazadnje zasedla svet«. Na tej podlagi, zapiše, je mogoče predlagati novo ontologijo kontingentne univerzalnosti.

    Ko zakon ni več izvrševalec nujnosti

    Namen, ki ga pisec razodene v zvezi s tem predlogom, je, prvič, dokazati, da moderni univerzalni zakon ni več izvrševalec Nujnosti, drugič, da nujnost zakona ne izključuje kontingence, temveč jo dopušča, in tretjič, da je v taki zastavitvi nastanek novega in svobode mogoč, celo neizogiben.

    Avtor izdela formulo, po kateri je zakon definiran v razmerju med kontingentno singularnostjo (števec) in mankom zakona (imenovalec). Pove, da univerzalnost po prenosu težišča na kontingentno singularnost ni več instanca moči, avtoritete ali ukaza, »temveč medij določene kozmične nemoči in ontološke ponižnosti«. To pomeni, da so tisto, kar premika svet, le »zakoni idealnosti« z malo začetnico, ki jih ni mogoče izpeljati iz Zakona (z veliko začetnico) in se aplicirajo na realnost. Tako realno stopi pred idealno, realnost pred resnico in kontingentna dejstva pred univerzalne zakone. V svetu brez velikega Drugega je človek vedno tam, kjer bi moral biti, kajti ni idealne varnostne mreže, ki bi uravnavala njegove morebitne odklone.

    Ontologija sedanjosti, ki jo predlaga avtor, izdela koncept univerzalnosti, ki odgovarja na vprašanje »zakaj si svet daje svojo sedanjost«. Sedanjost je lastnost sveta samega in to nam dovoli, da združimo dve nekdanji nasprotji, torej nujnost zakonov in nenapovedljivost prihodnosti. Gre za (onto)logični prostor, v katerem konvergirata kontingenca in nujnost.

    Slavoj Žižek. Avtor se spoprime z njegovimi pogledi na kontingenco.FOTO: Leon Vidic/Delo
    Slavoj Žižek. Avtor se spoprime z njegovimi pogledi na kontingenco.FOTO: Leon Vidic/Delo

    To ima tri posledice. Prva je »neobhodna diskurzivna predikativnost vsakega nepredikativnega univerzalnega spoznanja«. Druga je določena časovna »ireverzibilnost in torej brezčasna legitimnost historičnih razodetij univerzalnih resnic«, tretja pa časovna stabilnost zakonov in določena »brezčasnost« same univerzalnosti. Avtor tako predlaga poslednjo enačbo: idealni nič = tukaj in zdaj.

    Tu je deset obetov

    Obeti za novo ontologijo so torej takile in gredo skupaj z desetimi novimi resnicami o svetu. Prvi gre čez vprašanje, zakaj je resnica sploh mogoča. Najbolj nerazumljivo je dejstvo, da je vesolje razumljivo, čeprav svet univerzalen postane šele, ko se krči v točko singularnosti.

    Drugi obet gre čez vprašanje, zakaj svet razdaja svojo resnico in medias res. Po formi fizikalnih, bioloških ali drugih znanstvenih pojmov in zakonov.

    Tudi Sigmund Freud v nekem smislu naslavlja pojem relativnosti. FOTO: Reuters
    Tudi Sigmund Freud v nekem smislu naslavlja pojem relativnosti. FOTO: Reuters

    Tretji gre čez vprašanje, zakaj lahko govorimo o neanonimni naravi resnice. Znanosti in filozofije namreč ni mogoče prenašati brez prtljage osebnosti in biografij. Živimo v svetu, v katerem resnica ne ostaja zunaj situacij.

    Četrti obet gre čez vprašanje, kako to, da ima svet spomin. Zakaj se po nastopu učinkov še vedno spominjamo vzrokov? Peti gre čez vprašanje, zakaj je svet prosojen. Govorimo o prostorski različici prejšnjega časovnega vprašanja. Zdi se, da »stališče« ni nič drugega kot usedlina lokalno induciranih univerzalij.

    Šesti obet gre čez vprašanje, zakaj se svet še ni iztekel. Kaj na svetu še ostane, potem ko se ravna po zakonih, ko izhaja iz vzrokov in ga vodi nujnost? Zakaj se torej še ni zgodilo vse, kar bi se moralo zgoditi?

    Sedmi obet gre čez vprašanje, zakaj se v procesu, ko drsimo proti obrobju brezbrižnega vesolja, isto vesolje uvija nazaj in nas prosi, da mu pomagamo pri njegovem nastajanju.

    Deseti obet gre čez vprašanje, zakaj je resnica lepa. FOTO: Arhiv
    Deseti obet gre čez vprašanje, zakaj je resnica lepa. FOTO: Arhiv

    Osmi obet gre čez vprašanje, zakaj imamo vso pravico, da se imamo za svobodne. Deveti vodi v vprašanje, zakaj lahko rečemo, da je svet resničen in ne iluzija. In deseti obet gre čez vprašanje, zakaj je resnica lepa.

    Resnice se v obliki nezaslišanih kreacij dotikajo objektivnosti sveta celo na globlji ravni kot resnice, ki ga opisujejo ali zrcalijo. Simoniti piše o tem, kako šele sublimne, ekscesne, revolucionarne teorije nepričakovano sovpadejo s svetom, kakršen je. To bi nemara lahko pojasnila (nova) ontologija »kontingentne univerzalnosti«. V njej bo tako pojmovana resnica »razodela svet, ki je narejen zgolj iz mest, katerih univerzalni obseg je treba vedno znova ustvarjati«.

    knjigaJure Simonitiontologija

