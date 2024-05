Søren Kierkegaard: Kako res biti nihče

Tu je izziv in tu je poziv. Po osemnajstih stoletjih, odkar je Jezus Kristus hodil po zemlji, je zapisal Kierkegaard, še vedno ne gre za dogodek med drugimi dogodki, kajti njegova navzočnost ne bo nikoli minila. Dokler obstaja verujoči, »mora biti tudi On«, ta sočasnost je pogoj vere. Gre za sodobnost, ne za spomin, in v tem je izziv. Temu spoznanju je predhodil poziv, ki ga je ubesedil apostol Matej: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.«

Prevod iz Matejevega evangelija se nekoliko razlikuje od standardnega prevoda in ni čisto jasno, ali gre za Kierkegaardovo ali prevajalčevo verzijo, toda nadaljnje besedilo daje slutiti, da predvsem za piščevo. Izziv, ki ga Kierkegaard namreč postavi v izhodišče, je položen v nekaj ugotovitev okrog poslanstva Jezusa Kristusa. V prisotnosti, kot smo že zapisali, ga drži vera verujočih, in dokler živi verujoči, »mora biti tudi On, da bi človek lahko postal verujoči«. In On je »Odrešenik in Zveličar človeškega rodu«.

Gre za brezpogojnost

V tem »pridite k meni …« ne gre za analogijo z zdravnikom, ki je tisti, ki potrebuje bolnika, da bi ohranil svoj posel in z njim zaslužil. Gre za ljubezen, ki ne postavlja nobene cene zase, ki pozabi, da je sama tista, ki pomaga, in je slepa za to, komu pomaga, in za dejstvo, da je to lahko neznan trpin. Gre za brezpogojnost v pomoči vsem.

Danski filozof Soren Kierkegaard (1813-1855) FOTO: Wikipedija

Tiste, ki so »utrujeni in obteženi«, je moč srečati na vsakem koraku in ti so povabljeni … Nagovor gre pravzaprav »posamičniku«, to je tipičen kierkegaardovski izraz za posameznika, ki stoji na razpotju, »kjer časno in zemeljsko trpljenje postavlja svoj križ …«. Povabilo na razpotju, zapiše, stoji na razpotju, kjer smrt ločuje med smrtjo in življenjem. Vabilo nagovarja revne in uboge, obtežene, po njihovi svobodni volji, in tako vabilo lahko izreče le nekdo, ki živi enako in kot tak utrujenemu obljublja počitek. Ne gre le za dejanje svobodne volje, gre za še več, namreč, da vabilo nagovarja vse, vsakega posebej, »posamičnika«. Gre za poziv zaničevanim in spregledanim, za tiste, katerih obstoj nikogar ne skrbi, za bolne, hrome, gluhe, slepe, pohabljene … »Povabilo stoji na razpotju, kjer smrt ločuje med smrtjo in življenjem … na razpotju, kjer se pot greha še bolj poglablja v greh …«

Krščanstvo je ukinilo krščanstvo

Poziv je namenjen tistim, ki se utrudijo in so obteženi, toda »zaustavite se zdaj!«, ne bodite del množice, ki drvi in vedno znova beži nazaj. Vabila, in to je imel avtor po osemnajstih stoletjih slave krščanstva za najpomembnejše, ne izreka Jezus Kristus slave, temveč nekdo, ki govori kot ponižani. Prvič je to nekdo, ki mu ljudje prav zaradi ponižanja lahko zaupajo, drugič pa gre za nekoga, ki na svet prinaša pohujšanje prav zato, ker v nasprotju s človeškim razumom prinaša združitev Boga s človekom. Tu gre za sodobnost, tu zgodovina z Jezusom Kristusom nima opraviti prav ničesar. Je namreč predmet vere, vanj lahko verjameš ali pa si »pohujšan«. Sredica vere vanj je v dejstvu, da je »sam hotel biti prevaran« in kot tak, in kot ponižan, je hotel biti obravnavan. Vse, kar je šlo mimo tega dejstva, je bila zgodovina krščanstva, ki je postala njegova nesreča, rutina: »Vse je postalo tako preprosto kot noga v hlačnici, naravno, saj je krščanstvo tako postalo poganstvo.«

ℹSøren Kierkegaard Uvajanje v krščanstvo prevod Primož Repar KUD Apokalipsa, 2023

Tu Kierkegaard izreče eno pomembnejših tez, namreč o tako imenovani nesreči krščanstva. Zapiše: »Krščanstvo je ukinilo krščanstvo, ne da bi se sploh zavedalo; posledica tega je, da je treba, če hočemo kaj storiti, ponovno poskusiti vpeljati krščanstvo v krščanstvo.« Ko govori o pozivu (Pridite k meni vsi, ki …) in pove, komu je namenjen, pove tudi, kdo je klicatelj: »ponižani« Jezus Kristus, rojen iz prezirane Device, očimu, ki je bil preprost ponižen človek najnižjega razreda. Klicatelj se je družil z grešniki, cestninarji, gobavci, odpadniki …

Drugi, ugledni in urejeni, načrtovalci karier, klicatelja razumejo drugače, ne sprejemajo božanskega nauka, ki bi celo Sodomo in Gomoro pripeljali do pokore, nasprotno, »učitelja se izogibajo, ga sovražijo, ga prezirajo«. Celo ljudje, ki so ga oboževali, so se mu odpovedali. »Postal je dobesedno eno z ubogimi.« Prišel je na prag brezpogojne žrtve. Žrtvovali so ga, zato so tudi in celo trpeči bežali pred njim. Pomen klicatelja (Jezusa Kristusa), zapiše Kierkegaard, je bil v resnici ta, da »je greh pokvarjenost človeka«. In naprej, s klicem vsem, »ki se utrudijo in so obteženi«, šele je krščanstvo prišlo na svet. Avtor pove, da ne kot »čudovit primer blage tolažbe«, temveč kot Absolutno.

Če nekdo resnico postavi

v notranjost

Tu se krščanstvo spremeni v témo sodobnosti v dobesednem pomenu besede. Med Bogom in človekom zeva prepad, in tu je nova formula, namreč, da v odnosu do Absolutnega obstaja samo en čas: sedanjost. V tem smislu je Kristus najbolj nezgodovinska oseba. »Pravi kristjani nimajo nič skupnega s kristjani prejšnje generacije, temveč vse s sodobnim Kristusom.« Takšen je tudi kriterij morale. Vstop v krščanstvo je mogoč le v zavesti o grehu, vse drugo je »veličasten zločin proti krščanstvu«.

Primož Repar je prevajalec Uvajanja v krščanstvo. FOTO: Dejan Javornik

S tem Kierkegaard kot Anti-Climacus vstopi v vprašanje pohujšanja in skladno s pričevalci blagor namenja tistim, ki se nad Njim ne pohujšajo. Pohujšanje je povezano z vero. Že možnost pohujšanja pomeni razmejitveno črto in možnost pohujšanja se ne nanaša na Kristusa kot Bogočloveka, temveč na njega kot navadnega človeka. Vir pohujšanja pride iz vprašanja, kaj si posameznik predstavlja, da je, ali je subjektivnost nad objektivnostjo. Če nekdo resnico postavi v notranjost, in to, pravi Kierkegaard, je bistvena naloga prič resnice, bodo ljudje v uveljavljenem redu nad njim pohujšani. Ljudje namreč malikujejo obstoječe, uveljavljeni red, zato, je zapisal, je Hegel v Filozofiji pravice (Rechts-Philosophie) iz vesti in občutka vesti v posamezniku naredil »obliko zla«. Resnično pohujšanje pride z možnostjo zgodovinskega izginotja, v odnosu do Kristusa kot posamičnega človeka, torej v smeri določitve Boga kot Bogočloveka. Možnost razočaranja je tu neizogibna, zato gre blagor tistemu, »ki se ne pohujša nad menoj«. Pohujšanje namreč pride iz smeri ponižnosti, iz dejstva, da se za Boga izdaja tisti, ki se izkaže za ponižanega, ubogega, trpečega in ultimativno nemočnega človeka.

Krščanstvo

ni doktrina

Iz tega sledi, da krščanstvo ni doktrina. Misliti tako, pomeni poglabljati pohujšanje. Krščanstvo je tako odpravilo Kristusa, hotelo je podedovati njegovo veliko ime. V krščanstvu se biti kristjan razlikuje od biti kristjan v sodobnih razmerah, podobno, kot se razlikujeta poganstvo in krščanstvo. V krščanstvu obstaja človek, ki je tako nesrečen, da je izgubil vse, kar ima in poseduje. Razliko med koristjo in izgubo mu lahko v tem pojasni le razum, pa mu lahko odgovori na vprašanje »zakaj in kaj«. »Drugače je z Absolutnim.« Um v Absolutnem miruje. Gre za dialektično protislovje in Bogočlovek je znamenje tega protislovja.

V tej liniji argumentacije Kierkegaard prihaja do vrhunca razprave o skrivnosti trpljenja, ki pride z nezmožnostjo neposrednega občevanja. Nasprotje tega je namreč posredno občevanje. In umetnost je, da »sebe, sporočevalca, naredimo za nikogar, povsem objektivnega in tako združujemo kvalitativna nasprotja«. Tako sporočevalec postane nihče, nekaj objektivnega, neosebni človek, kompozicija sporočila pa dialektični vozel.

»Krščanstvo je ukinilo krščanstvo, ne da bi se sploh zavedalo; posledica tega je, da je treba, če hočemo kaj storiti, ponovno poskusiti vpeljati krščanstvo v krščanstvo.« FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob temeljih individualnosti Kierkegaard pokaže na pomen neposrednega občevanja. Zakaj? Ker zanikati neposredno občevanje pomeni »zapovedati vero«. Še več, pomeni umestiti jo v metodo, kakršno ima sodobna filozofija: krščanstvo spremeniti v nauk, ko vera postane nekakšno mnenje, pogovorno rečeno, verovanje. Tu se izgubi bistvo, možnost pohujšanja, kajti predmet vere je Bogočlovek prav zato, ker je Bogočlovek možnost pohujšanja, sicer ne bi mogel biti predmet vere. Če ukinete Bogočloveka, zapiše Kierkegaard, »ukinete krščanstvo«.

In v čem je bistvo Bogočloveka? To ponovi in podčrta vedno znova: v trpljenju in ponižanju. Rodil se je kot nezakonski otrok, v javnem obrekovanju. V njegovem zrelem življenju je bilo obdobje, ko se mu je zdelo, da je skorajda v slavi. Bila je slava trenutka, in bila je namenjena uničenju: »Radi bi ga imeli za kralja, vendar ni podoben kandidatu za kralja, ki si ga rod sam želi in je zato storil vse, da bi si ga zagotovil.« Končalo se je na križu in stati ob tem križu danes, je dogajanje v stanju sodobnosti. Pomeni vstopiti v podobo univerzalnega človeškega trpljenja, v katerem so pogani enako preizkušani kot kristjani. In kaj je krščanskega? »Trpeti kot Kristus ne pomeni, da se pogumno znajdemo v neizrekljivem, ampak pomeni trpeti zlo od ljudi …«

Prevajalec dela Primož Repar je napisal tudi spremno besedo in v njej izrisal kontekst tega dela. Nastalo je leta 1850, leto pred tem je izšla Bolezen za smrt, naj pripomnimo, da je v prevodu Janeza Zupeta (Mohorjeva družba) pri nas izšla leta 1987. Uvajanje v krščanstvo je Kierkegaard napisal pod psevdonimom (Anti-Climacus) in v kontekstu časa po revolucionarnem letu 1848, ko je vrelo po vsej Evropi in se je dokončno zlomil fevdalni red. To delo pomeni tematizacijo pohujšanja skozi ideal postati kristjan. Pomeni tudi nadgradnjo Bolezni za smrt, Kierkegaardove »sistematične mojstrovine«, fenomenološke analize pojma greha, obupa, v tem kontekstu drugačnega od Heglovega univerzalnega pojma, zato pa nadgradnjo pojma tesnobe, obupa, dvoma osebnosti. Kdor želi kvalificirano razmišljati o krščanstvu, ne bo mogel iti mimo te Kierkegaardove razprave, pri čemer prav v duhu njegove knjige v zraku ostane vprašanje, ali je krščanstvo sploh lahko nauk in ali se sploh lahko ujame v formo razprave. Pričujoče delo zato bržkone noče biti razprava, temveč …