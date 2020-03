Kako te ulovi pesem?

V teh dneh sem navdušeno poslušala Anjo Golob, ki je na medmrežju vsak dan v živo brala svojo poezijo. Karizmatična. Zabavna. Strastna. Potem sem še dolgo premišljevala o njenih pesmih. Premišljevala sem tudi, kaj bi bilo v teh časih brez umetnosti. Brez knjig, poezije, filmov, igralcev, plesa, glasbe, slik. O tem, kako nas umetnost odpelje v druge kraje, nam odpira misli in čustva, nam naježi kožo, poglobi naše možganske vijuge, nas uči razmišljati s svojo glavo. Vse to je včasih zvenelo kot kliše, zdaj, v izolaciji našega stanovanja, nam je vedno bolj jasno, kaj vse zna umetnost in kaj nam pomeni. Težko bi bili brez nje ...