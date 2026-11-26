Nothing but a Spaceless Place je fotoknjiga, ki diha, ki napeljuje­ gledalca k temu, da vstopa vanjo,­ se v njej izgublja, ki nagovarja tisto zakrito in speče ter neizgovorjeno v nas. Kot je pou­daril fotograf Andrej Lamut, so »monokromatske, kontrastne, zrnate fotografije polne senc, zabrisanih figur in nerazumljivih prizorov, ki nočejo razkriti pomena«, kajti na nas je, da naselimo tisto, česar si »morda ne znamo razložiti, a to občutimo«. V fotoknjigo, ki je izšla pri založbi The Angry Bat oziroma pod budnim založniškim očesom Mateja Sitarja, so vpeti verzi Sergeja Harlamova, preneseni iz pesnikove druge zbirke Mnogoboj mitologij (Litera, 2019) oziroma iz pesmi Izpovedi ventrilokvista. Baje/da se je zgodilo čisto blizu mene/življenje / ali nekaj podobnega, beremo, sicer v angleškem ...