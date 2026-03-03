Kako živeti z bolečino, ki si jo podedoval

Eden najbolj pričakovanih romanov leta 2024 v Franciji, Palisandrovec, odpira vprašanje etničnih trenj in z njimi povezanih generacijskih travm.

Osem let je trajalo, da je francosko-ruandski pisec in glasbenik z izobrazbo iz financ Gaël Faye izdal svoj drugi roman. Ne samo da se je moral od večkrat nagrajene Male dežele zavoljo Palisandrovca tako rekoč izolirati, knjiga je tudi izšla v letu, ko je minevalo trideset let od genocida v domovini njegove mame. Travma in bolečina lahko med drugim vodita v tišino – in zlasti skozi to se, tako kot nekoč Gaël Faye, poskuša prebiti njegov protagonist Milan. Tako kot Milanova tudi Fayeva mama ni hotela govoriti o svoji preteklosti, deželi, družini, in kot je za France Inter povedal avtor, je za to ne obsoja. Tišina je neke vrste (samo)obrambni mehanizem. Ruanda, kjer so belgijski kolonizatorji sprožili etnično razlikovanje in zakuhali dolgoletne pogrome Hutujcev nad Tutsijci, ki so ...